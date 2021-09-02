3 kızını öldüren Trabzonlu imam cezaevinde intihar etmeyi denedi!

Trabzon'un Of ilçesinde ki Emre Göktaş isimli imamın eşi, şiddetli tartışma ve darp sebebiyle çocuklarını da alarak evi terk etti. Mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma kararı da alan Göktaş, eşini arayarak 3 çocuğunu teslim alarak Uluağaç mahallesindeki evine getirdi. Daha sonra dere kenarına götürdüğü çocuklarını birer el ateş ederek öldüren cani imam polis ekiplerine teslim olmuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz Salı günü kızları 11 yaşındaki Yaren, 8 yaşındaki Hiranur ve 5 yaşındaki Elif Göktaş'ı dere yatağına götürerek silahla öldüren Göktaş, dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Daha sonra tutuklanan cani imam Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cezaevinde tekli hücrede kalan Emre Göktaş, kısa bir süre önce bileklerini keserek intihar etmeyi denedi. Cezaevi yönetiminim durumu fark etmesinin üzerine çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.