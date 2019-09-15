3. Lig: Muğlaspor: 0 Bayrampaşa: 1

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta ilk iki haftada galibiyet göremeyen Muğlaspor, kendi sahasında Bayrampaşa'ya yenilerek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmanın 76'ıncı dakikasında konuk ekip Hamza Küçükköylü'nün golü ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

Dk. 29: Maçın ilk net atağını Muğlaspor geliştirdi. Orta alandan ara pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunu kaleci Veysel çıkardı.

Dk. 44: Bayrampaşa'da İbrahim sol kanattan getirdiği topu ceza alanı içine çekerek sert bir şutla kaleye gönderdi. Top Muğlaspor kalecisi Yunus Emre'de kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dk 55: Muğlaspor ikinci yarıda üst üste üç net pozisyonu değerlendiremedi. İlk atakta sağ kanattan gelen ortaya Ramazan vurdu, kaleci Veysel topu kornere çeldi. Ardından kornerden gelen topu Murat Can Bölükbaşı'nın volesi az farkla dışarı çıktı. 56'ncı dakikada kısa düşen kaleci vuruşunu Murat Can Bölükbaşı Ramazan Özkabak ile buluşturdu. Ramazan'ın ceza alanı içinden köşeye gönderdiği top yine az farkla dışarı çıktı.

Dk 73 (Gol) : Bayrampaşa'nın kullandığı kornerde sonradan oyuna giren Kenan Karışık'ın ceza alanına ortasını iyi yükselen Hamza Küçükköylü topu kafayla Muğlaspor ağlarına gönderdi 1-0.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Barkın Kara xx, Ali Kılıç xx, Ömer Yasin Gezer xx

Muğlaspor: Yunus Emre Genç x, Çağlayan Menderes x, Mustafa Acar x, Adem Aydın x (Dk. 77 Ercan Karaca x), Savaş Yorulmaz x (Dk. 77 Rıdvan Çelik x), Mahmut Şeker x (Dk 65 Ahmet Keleş x), Ramazan Özkabak x, Murat Can Bölükbaşı xx, Batuhan Süer x, Muhammed Emel x, Sami Can Özkan x

Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Hüseyin Güngör xx, Mehmet Sefa Etöz xx, Halil Uysal xxx, Bünyamin Balat x (Dk. 67 Kenan Karışık x), İbrahim Can Köse xx, Mert Somay xx(Dk. 62 Hamza Küçükköylü xx), Oğuz Çetinkaya xx, Erdem Koçal xx(Dk. 87 Mertcan Aktaş x ), Selim Şahin xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx

Gol: Dak. 76 Hamza Kü çükköylü (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: Mustafa Acar, Batuhan Süer, Rıdvan Çelik (Muğlaspor), Mehmet Sefa Etöz, İsmail Erdoğan, Kenan Karışık (Bayrampaşa)

Kaynak: İHA