3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

17:00

Bravo - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Koper - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Alanyaspor - Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

20:30

Atromitos - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:30

Basel - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:30

Grasshoppers - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Anderlecht - KAS Eupen

Belçika Kupasi Yarı Final

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00

Real Betis - Rayo Vallecano

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

Tivibu Spor 3

23:15

Everton - Boreham Wood

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4