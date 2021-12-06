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  3. 3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

17:00
Bravo - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Koper - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Alanyaspor - Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
A Spor

20:30
Atromitos - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

22:30
Basel - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

22:30
Grasshoppers - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

22:45
Anderlecht - KAS Eupen
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00
Real Betis - Rayo Vallecano
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Tivibu Spor 3

23:15
Everton - Boreham Wood
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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