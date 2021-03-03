3 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?

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1 14 3 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 407,94 TL Satış: 408,01 TL