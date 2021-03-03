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  3. 3 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

3 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Peki 3 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 3 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

3 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 3 Mart Çarşamba gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

2 MART SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Mart Salı günü için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre bugün 135 bin 291 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Yapılan koronavirüs terlerinin sonucuna göre 11 bin 837 kişi virüse yakalandı. Vaka sayılarında ciddi artış görüldü. 

68 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören 7 bin 892 kişi de sağlığına kavuştu.

2 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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