3 Mart Salı DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) İrfan Can Kahveci: Hiç savaş olmayan, şehitlerimizin olmadığı zamanlar inşallah gelir
ya konuştu
"Bence herkes Mehmetçik, bu aziz milletin geninde var"
(ÖZEL) Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var
İnşallah en kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz
(ÖZEL) İrfan Can Kahveci: Hiç savaş olmayan, şehitlerimizin olmadığı zamanlar inşallah gelir
"Kazandık ama çok mutlu değiliz"
"Güzel bir kura çektik"
"Askerlerimizden iyi tepkiler var"
(ÖZEL) Güray Vural: Güçlü bir ülkeyiz; birçok konuyu aştık, bunu da aşacağız
"Hep beraber bir şeyler yapmayı düşünüyoruz, sonuçta bizim ülkemiz"
"Çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz"
"Yerimizi korumak istiyoruz"
(ÖZEL) Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri aşacağız
"Şehitlerimizin acısı içimizi kavuruyor"
"Gücümüzü zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz"
"Yaş ve kategori olarak çeşitli bir turnuva"
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları basına kapalı sürecek
ÇAYKUR RİZESPOR
- Teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalanacak.
10.30 Salomon Türkiye basın toplantısı İstanbul'da düzenlenecek
UEFA ULUSLAR LİGİ
20.00 UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3'üncü torbadan girecek
PFDK ve TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Kayseri Basketbol
20.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi
- THY EuroLeague
20.00 CSKA Moskova - Zenit
21.00 Zalgiris - BC Khimky
22.00 Olympiakos - Panathinaikos
22.45 Olimpia Milano - Real Madrid
22.45 Asvel Villeurbanne - Valencia BC
-7DAYS Eurocup
20.00 Rytas Vilnius - Galatasaray Doğa Sigorta
- FIBA Şampiyonlar Ligi
21.00 CEZ Nymburk - TEKSÜT Bandırma BK
22.30 Tenerife - Oostende
VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi
19.00 Dinamo Moscow - VakıfBank
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.30 Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf
22.45 Schalke 04 - Bayern Münih
Kaynak: DHA
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