3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
3 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Mayıs 2021 Pazartesi gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
16:00
M.Başakşehir - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Y.Malatyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Piast Gliwice - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Arsenal Tula - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Keşla - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:30
HIFK Helsinki - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Honka - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Oulu - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Cracovia Krakow - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2,S Sport Plus,Bilyoner TV
19:00
Huancayo - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:15
Sebail - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Jönköpings - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Djurgarden - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Mjallby - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Sabadell - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
WBA - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus,S Sport,Idman TV
20:00
Kopenhag - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Gaziantep FK - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
21:00
Jong PSV - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
NEC Nijmegen - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Düsseldorf - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2,S Sport Plus,Bilyoner TV
21:45
Torino - Parma
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Grenoble - Clermont
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
CA Sarmiento - Gimnasia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:00
Sevilla - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Albacete - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:15
Burnley - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
23:30
Cesar Vallejo - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV