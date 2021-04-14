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  3. 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Mayıs 2021 Pazartesi gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

16:00

M.Başakşehir - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Y.Malatyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Kasımpaşa - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

Piast Gliwice - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:30

Arsenal Tula - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Keşla - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:30

HIFK Helsinki - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Honka - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Lahti - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Oulu - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

SJK - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Cracovia Krakow - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Mainz - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

S Sport 2,S Sport Plus,Bilyoner TV

19:00

Huancayo - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:15

Sebail - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

Jönköpings - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Djurgarden - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Mjallby - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Sabadell - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00

WBA - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus,S Sport,Idman TV

20:00

Kopenhag - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Gaziantep FK - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:00

Jong PSV - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

NEC Nijmegen - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Düsseldorf - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2,S Sport Plus,Bilyoner TV

21:45

Torino - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45

Grenoble - Clermont

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45

CA Sarmiento - Gimnasia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

22:00

Sevilla - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Albacete - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:15

Burnley - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

23:30

Cesar Vallejo - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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