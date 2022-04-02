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  3. 3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Mayıs 2022 Salı maç programı...

3 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


11:00
Avispa Fukuoka - Tokyo
Japonya J.League

Bilyoner TV

12:05
Brisbane Roar - CC Mariners
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00
Danimarka - Almanya
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv,

15:30
Shamakhi - Sebail
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
Inter Turku - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Karabağ - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00
Dila Gori - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube,

18:00
Dinamo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30
Fransa - Finlandiya
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

20:00
Halmstads - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Saburtalo Tiflis - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Telavi - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00
Bosna Hersek - Hollanda
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00
Norveç - İspanya
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00
Villarreal - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

TV 8 Buçuk, Exxen

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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