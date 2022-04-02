3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Mayıs 2022 Salı maç programı...

3 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:00

Avispa Fukuoka - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:05

Brisbane Roar - CC Mariners

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Danimarka - Almanya

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv,

15:30

Shamakhi - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Inter Turku - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Karabağ - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Dila Gori - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube,

18:00

Dinamo Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30

Fransa - Finlandiya

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

20:00

Halmstads - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Saburtalo Tiflis - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Telavi - Bolnisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00

Bosna Hersek - Hollanda

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00

Norveç - İspanya

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi

UEFA.tv

21:00

Bournemouth - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00

Villarreal - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

TV 8 Buçuk, Exxen