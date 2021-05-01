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  3. 3 Mayıs Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

3 Mayıs Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Usta ozan Neşet Ertaş'ın türkülerinin seslendirileceği Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim? İşte detaylar...

Her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler'in 3 Mayıs'ta yayınlanacak 10. bölümünün fragmanı yayınlandı. Her hafta birbirinden değerli konukların ağırlandığı programın bu haftaki konukları da belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim? sorusuyla internette aratılan bu konuyla ilgili bilgilere biz de haberimizde yer verdik. 

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?

Kanal D'nin pazartesi günleri vazgeçilmezleri arasında yerini alan Şarkılar Bizi Söyler'in 3 Mayıs Pazartesi Günü ekranlara gelecek 10. bölüm fragmanı yayınlandı. ''Bozkırın Tezenesi'' Neşet Ertaş'ın türkülerinin seslendirileceği programın konukları da açıklandı. Kanal D ekranlarında saat 20.00'de ekranlara gelecek programın Haluk Levent, Ceylan Ertem, Ender Balkır ve İsmail Altun Saray oldu.

HAKAN ALTUĞ NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta Hakan Altuğ çekimler arasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu düzelse de 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanacak olan programda yer almayacağı bilgisi verildi.

3 Mayıs Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 10. BÖLÜM FRAGMANI

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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