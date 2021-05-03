3 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
Tam kapanma süreci tüm yurtta devam ederken evlerinde bulunan vatandaşlar, yaşanacak su kesintileri için internette 3 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarını aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.
3 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları şu sıralar vatandaşlar tarafından internette çokça bakılan konular arasına girdi. İşte gerçekleşecek su kesintileriyle ilgili detaylar...
3 MAYIS PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
3 MAYIS PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 3 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
3 MAYIS PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
TORBALI - ÇAPAK
03.05.2021 saat 08:20 ile 21:00 arasında yaklaşık 12 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
3 MAYIS PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ
Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 3 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.