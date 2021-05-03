3 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti Tam kapanma süreci tüm yurtta devam ederken evlerinde bulunan vatandaşlar, yaşanacak su kesintileri için internette 3 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarını aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

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3 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları şu sıralar vatandaşlar tarafından internette çokça bakılan konular arasına girdi. İşte gerçekleşecek su kesintileriyle ilgili detaylar... 3 MAYIS PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 3 MAYIS PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 3 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 3 MAYIS PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ TORBALI - ÇAPAK 03.05.2021 saat 08:20 ile 21:00 arasında yaklaşık 12 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR 3 MAYIS PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 3 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi