3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri, mesajları
Türkler için büyük önem teşkil eden 3 Mayıs Türkçülük gününde sosyal medyadan söz ve mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri, mesajları başlığı ile internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de en güzel ve anlamlı Türkçülük söz ve mesajlarını haberimizde derledik.
3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri, mesajları başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde derledik.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?
Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız – Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan “Ankara Nümayışı”‘nı anmak amacıyla kutlanan gündür.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ İLK NE ZAMAN, KİMLER TARAFINDAN KUTLANDI?
İlk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI
Türk Devleti’nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti’nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz… (Alparslan Türkeş)
3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.
Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ
- Türkçülük, yükselmek için değil, yükseltmek içindir. Hüseyin Nihal Atsız
- Türk çocuğu öksüz kalabilir de asla yurtsuz kalamaz.
- Fedakârlık insanları da, milletleri de asilleştirir, kahramanlaştırır.
- Türk milletinin yaratılış nedeni cihana hâkim olmasıdır.
- Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.
- Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Hüseyin Nihal Atsız
- Türk olduğumuzu söyledik vurup durdunuz, bizi vurarak bizden hesap sorabildiniz.
- Türkçülük, yükselmek için değil, yükseltmek içindir. Hüseyin Nihal Atsız
- Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.
- Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
- Dil; bir milletin sembolüdür. O milleti bir arada tutan ve yok olmasını engelleyen biricik faktördür.
- Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.
- Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır. Hüseyin Nihâl Atsız
- Türk’ün milli içki ayran değildir, rakı da değildir! Türk’ün içkisi kan ve şehadet şerbeti olarak bilinir!
- Bir avuç Türkçü milliyeti uyandırma mücadelesinde bu kadar umursamaz olmanın bedelini çok ağır ödersiniz.
- Türk bayrağı gökte dalgalanabilecek bir sancaktır. Biz Türkler ise yalnızca Allah’ın önünde eğilebiliriz!
- Eş hele bir dağları örten karı: Ot değil onlar, dedenin saçları! Dinle: Şehit sesleridir rüzgârı! Mehmet Akif Ersoy
- Denildi mi bir yere Türk Beldesi. Gözüm al bayraktan başkasını aramaz kulağım da sadece ezan sesini!
- Siz büyük bir milletin evlatlarısınız. Hepimiz Türküz ve Türkçülüğümüzle her zaman gurur duymalıyız. Ebulfez Elçibey
- Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. türklük güçlenir.
- Kan dökülmesini seven bir millet olmasak da söz konusu vatan olduğu zaman Dünya’nın bile şah damarını kesebilecek bir güçteyiz.
- Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yeryüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim! Arif Nihat Asya
- Türk’ü kolu asla bükülmez. Türk’ün gücünün biteceğini düşünürseniz yanılırsınız! Bir defa kalkan bayrak bir daha asla yere inmeyecektir.
- Kahraman Türk Kadını! Sen hiçbir zaman yerde sürünmeye değil her daim omuzların üstünde göklere yükselmeye layık bir insansın.
- Türk Ordusu’nun büyük dönüşümü komuta kademesi Tanrı’dan Allah’a geçişi olarak bilinir. Artık kefereler gerisini düşünsün. Allah’u Ekber!
- Türklük İslam bayraktarlığından herhangi bir şey isterse, onu anmaya değmeyecektir. Türk insanının varlık şartlarından birisiyse İslamiyettir.
- Ben yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar milli şuur ve gurura malik bir Türk’üm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülük’tür.
- Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.
- Türk milleti asla kahpe olup arkadan vurmaz! Biz hain de değiliz vatanı satmayız. Biz Türk milletiyiz bırakın bizi vatanımızı ve bayrağımızı namusumuz sayalım.
- Hem Atatürkçüyüm hem de Enver Paşacı’yım. Hem Ülkücüyüm hem de Türkçüyüm. Kalıplara ayrılmak yerine Türklüğün gücü altında birleşelim.
- Bana insanlardan mı bahsediyorsun? “İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar. Bu gördüklerin birer karikatürden başka bir şey değildir. Hüseyin Nihâl Atsız
- Tehlikeler nereden gelirse gelsin ve ne kadar büyük olursa olsun, tek çare ve tek ilacı Türk Ülküsü’dür.” Genç Atsızlar 40 ilde mücadelesine devam etmektedir.
- Biz Türk Alplerinin her birinin kaderi ölüm olmaktadır. Atalarımızın her birinin bize emanet etmiş olduğu bağımsızlık sancağı adi bir ömrün uğruna düşmana teslim edilemez.
- Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini, sonsuza dek muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalin yegane temeli ise budur!
- Türkçülük, bir fikir olduğu kadar da inançtır. İnanç olduğu için de tartışmasız, tenkitsiz kabul olunur. Onun tartışılacak ve tenkit olunacak tarafı temeli, esası değil, ayrıntılarıdır. Hüseyin Nihal Atsız
- Bir vatandaş bir adam yaralar. Cezası: Yıllarca hapishanelerde yatmaktır. Bir insan, bir zümre, bir nesli mahveder, bir milleti öldürür. Cezası: Yıllarca saltanat sürmektir. Osman Yüksel Serdengeçti
- Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.
- Avrupalılar bizim kadar sevmez Amerika’yı. Amerikan budalası olanlar Türklerdir. Koca koca mevki sahibi insanlar greencard aldım diye övünüyor. Ne ayıp şey ya. Sen amele misin? İlber Ortaylı
- Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek,her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.
- Türk gençlerinin her biri tepeden tırnağa Türklük ruhunu ve şuurunu içinde hissetmeye mecbur. Fakat ruh ve şuurdur ki Türk gencine bugünkü çetin dünyaya sahip olmasına neden olmuştur. Yenilmez bir güçlük vardır onların içerisinde.