3 milletvekilinin istifası sonrası CHP'den flaş açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde üç milletvekili partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarına ilişkin duydukları rahatsızlıkları ifade etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mektuba ilişkin yaptığı açıklamada "Genel Başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine iki milletvekili, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de katılımıyla, salı günkü grup toplantısı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşen 3 isim, bugün düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede gündeme getirdikleri rahatsızlıklarını ve önerilerini şu şekilde açıkladı:

"-Devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkılması, parti içerisinde Atatürk'le sorunu olanların görevden alınmasını,

-Muharrem İnce ile görüşüp yeniden ikna edilmesi, büyük CHP için partide birliğin sağlanması,

-İttifak görüşmelerinin seçim dönemine bırakılmasını, birinci parti olmak için çaba harcanması,

- HDP ile CHP arasına net bir mesafa koyulması, terörün her türlü kınanması ve parti içi demokrasinin işletilmesini."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 CHP'li vekilin istifa açıklamasının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özel, ''Partinin çizgisinde bugüne kadar hiçbir değişim yaşanmamıştır. CHP içinde eleştiler özgürce dile getirilebilir'' dedi.

Özel, ''CHP yürüdüğü yoldan dönmedi, dönmeyecektir'' diyerek sözlerine son verdi.

MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 135'E DÜŞTÜ

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı da şöyle oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289, Halkların Demokratik Partisi: 56, Milliyetçi Hareket Partisi: 48, İYİ Parti: 37, Demokrat Parti: 2,

Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, Demokrasi ve Atılım Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10.

Son dakika... CHP'de deprem: 3 milletvekili istifa etti

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğan 36 yaşındaki Mehmet Ali Çelebi, ilk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu.

Mehmet Ali Çelebi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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ÖZCAN ÖZEL KİMDİR?

13 Ocak 1959' da Karamürsel'de doğan 62 yaşındaki Özcan Özel'in baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir.Matematik Öğretmeni. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu.Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı.

Özcan Özel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

1956 yılınfa Karabük - Safranbolu'da dünyaya gelen 64 yaşındaki Hüseyin Avni Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yapmıştır.

Hüseyin Avni Aksoy hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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