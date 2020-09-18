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  3. 3 milyon değerindeki Milli Piyango çekilişi 19 Eylül'de yapılacak

3 milyon değerindeki Milli Piyango çekilişi 19 Eylül'de yapılacak

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılların geleneği Milli Piyango çekilişi 19 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da yapılacak. Kazanan talihliye tam 3 milyon lira verilecek olan çekiliş, canlı yayınlanacak.

3 milyon değerindeki Milli Piyango çekilişi 19 Eylül'de yapılacak

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişini 19 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirecek. Milli Piyango'nun çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL. Safranbolu Evleri'nin güzelliğini yansıtan biletler belki de sizi hayallerinize kavuşturacak!

Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı'nda düzenleniyor.

Milli Piyango'nun yeni çekilişinde biletlerin tasarımında yer verilen Safranbolu Evleri size şans getirecek. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

3 milyon değerindeki Milli Piyango çekilişi 19 Eylül'de yapılacak

NASIL OYNANIR?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com'danveya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

KURALLARI

  • Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
  • Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
  • Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.
  • 3 milyon değerindeki Milli Piyango çekilişi 19 Eylül'de yapılacak

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANACAK

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Berna Akkaya
Editör


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