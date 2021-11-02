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  3. 3 milyon TL değerindeki araçlar kül oldu! TIR üzerindeki 7 araç cayır cayır yandı!

3 milyon TL değerindeki araçlar kül oldu! TIR üzerindeki 7 araç cayır cayır yandı!

Bursa'da sıfır araçları taşıyan TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu karayolu ulaşıma kapatılırken, TIR üzerinde bulunan toplam 3 milyon TL değerindeki 7 araç kullanılamaz hale geldi.

3 milyon TL değerindeki araçlar kül oldu! TIR üzerindeki 7 araç cayır cayır yandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkii Bursa-Ankara karayolu üzerinde, saat 22.00 sıralarında Güneykestane mahallesinde meydana gelen olayda sıfır araçları taşıyan TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucunda araçları taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 7 sıfır aracın da hasar gördüğü ve kullanılmayacağı ifade edildi.

İTFAİYEYE BİLDİRDİ

İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü 43 yaşındaki Şerif Özcan yönetimindeki sıfır araçlar taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'da bir anda yangın çıktı. Dumanları fark eden Şerif Özcan, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

3 milyon TL değerindeki araçlar kül oldu! TIR üzerindeki 7 araç cayır cayır yandı!

ARAÇLAR YANINCA FENALIK GEÇİRDİ

İhbar sonrası hemen yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatlik uğraşın ardından yangını söndürdü. Birçok araç zarar görürken bir araç ise yanmaktan son anda kurtuldu. Araçların yandığını gören ve fenalık geçiren sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekipler tarafından zorlukla sakinleştirildi. Ambulansa alınmak istenen sürücü Şerif Özcan, "Benim birşeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" dedi.

3 milyon TL değerindeki araçlar kül oldu! TIR üzerindeki 7 araç cayır cayır yandı!

3 MİLYON TL KÜL OLDU

Yangın sonucu Fiat markalı Egea, fiorino, doblo, modelinde 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır Fiat araç ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin yaklaşık 3 Milyon TL olduğu öğrenildi.
Ulaşıma kapanan karayolu ise 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

3 milyon TL değerindeki araçlar kül oldu! TIR üzerindeki 7 araç cayır cayır yandı!

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