3 mülteci geminin altında aç, susuz 11 gün kaçak yolculuk yaptı!

Nijerya’dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 3 mülteci 11 gün boyunca seyahat etti.

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3 mülteci geminin altında aç, susuz 11 gün kaçak yolculuk yaptı!

Nijerya'dan Avrupa'ya göç etmek üzere geminin deniz hizasında bulunan bir alana saklanarak 11 gün boyunca seyahat eden göçmenler hakkında açıklama yapan sahil güvenlik,“Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı” ifadelerine yer verildi.

Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.

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