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  3. 3 nesil el ele sınava girdi! Aynı aileden dede, baba ve oğlu, bu sene ikinci defa YKS'ye girdi

3 nesil el ele sınava girdi! Aynı aileden dede, baba ve oğlu, bu sene ikinci defa YKS'ye girdi

Düzce’de 19 yaşındaki öğrenci, 65 yaşındaki dedesi ve 44 yaşındaki babası ile birlikte üniversite sınavına girdi.

3 nesil el ele sınava girdi! Aynı aileden dede, baba ve oğlu, bu sene ikinci defa YKS'ye girdi

İlginç olay Düzce'de yaşandı.19 yaşındaki öğrenci Deniz İpek, 65 yaşındaki dedesi Ahmet İpek ve 44 yaşındaki babası Serkan İpek ile birlikte, ikinci defa hafta sonu düzenlenen üniversite sınavına girdi. Görenlerin tebessüm ettiği aile, aynı heyecanı ve duyguları paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Bu yıl hedefi tutturacağız"  ifadelerini kullandı.

3 NESİL YAN YANA

Baba Serkan İpek, “Babam ve oğlumla birlikte üniversite sınavlarına girmeye karar verdik. Sınav için hep birlikte evden çıktık. Farklı okullarda sınava girdik. Aynı heyecanı ve aynı duyguları birlikte yaşadık. Hepimizin sınavı iyi geçti. Özellikle oğlumun iyi bir üniversiteyi kazanacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.
İkinci defa sınava girdiklerini belirten İpek,“Geçen yıl olmadı, ama inşallah bu yıl hedefi tutturacağız. Bu yılki sınav soruları daha kolaydı” açıklamalarında bulundu.

Dede, torunu ve babanın sınavlarının iyi geçtiği öğrenildi.

3 nesil el ele sınava girdi! Aynı aileden dede, baba ve oğlu, bu sene ikinci defa YKS'ye girdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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