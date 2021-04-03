3 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerimi dizisi 7. bölümüyle (yeni bölüm) ATV'de
ATV 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne " atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan ATV'nin 3 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin yayın akışı merak ediliyor. Akşam kuşağında "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, öğlen kuşağında ve gün içinde hangi programlar var?
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Arabalar - 3
12.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15.30 Kuruluş Osman
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Kardeşlerim
KARDEŞLERİM DİZİSİ 6.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melisa’nın itirafı Kadir’i büyük açmaza sokar. Melisa’nın Kadir’e hazırladığı sürpriz, Kadir’i Ömer’e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül’ün merhametsizliği Orhan’ı iyice çileden çıkarır. Suzan’dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan’ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir’i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.