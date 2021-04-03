3 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

3 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı " dizisi ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı..

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

03:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

03:40Işığın Prensesi

05:40 Böyle Bitmesin

08:00 Yedi Numara

09:00 Bir Zamanlar Kıbrıs

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

13:30 Benim Adım Melek

16:50 Türk Sineması "Hükümet Kadın 2"

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı