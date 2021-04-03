3 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 3 Nisan Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Gönül Dağı" ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
3 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Acemi Anneler Stüdyo" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Gönül Dağı " dizisi ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı..
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI
03:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
03:40Işığın Prensesi
05:40 Böyle Bitmesin
08:00 Yedi Numara
09:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:30 Benim Adım Melek
16:50 Türk Sineması "Hükümet Kadın 2"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı