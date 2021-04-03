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  3. 3 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

3 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

3 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "Oynat Bakalım" adlı eğlence programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panaroma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı..

3 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
13:00 Bamsı Beyrek
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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