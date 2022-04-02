3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Nisan 2022 Pazar maç programı...

3 NİSAN 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



13:30

Kocaelispor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Fiorentina - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

13:30

Termalica - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00

Ergene Velimeşe - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya

14:00

İnegölspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

Futbol

14:00

Afjet Afyonspor - Serik Bld.

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

Pendikspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Pendikspor Youtube

14:00

Ispartaspor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

Akhisarspor - Karacabey Bld.

TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00

Hendekspor - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın yok

14:00

Modafen - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın yok

14:00

Strasbourg - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV,

14:00

Norrby - Dalkurd

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Trelleborgs - Utsiktens

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Qabala - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

14:00

Glasgow Rangers - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Krasnodar - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Batman Petrol - Nevşehir Bld.

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

14:00

Yeşilyurt Bld. - Elazığ Karakoçan

TFF 3. Lig

Malatya ER TV

14:00

68 Aksaray Bld. - Hacettepe

TFF 3. Lig

Kanal 68

14:00

Vanspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Vanspor TV Youtube

14:00

Somaspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

Siyah İnciler Facebook

14:00

Isparta Davraz - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Ispartaspor Youtube

14:00

Yomraspor - 52 Orduspor

TFF 3. Lig

Kadırga TV

14:00

1461 Trabzon - Sarıyer

TFF 2. Lig

1461 Trabzon FK Youtube

14:00

Kırşehir Bld. - Nazilli Bld.

TFF 2. Lig

Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

14:00

Tarsus İY - Kırklarelispor

TFF 2. Lig

Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

14:00

Afjet Afyonspor - Serik Bld.

TFF 2. Lig

Afjet Afyonspor Youtube

14:00

24 Erzincanspor - Pazarspor

TFF 2. Lig

Haberiniz Olsun 24 Youtube

14:00

Bitexen Düzcespor - Bayrampaşa

TFF 3. Lig

Oxijen TV

14:00

Galatasaray - Boluspor

TFF Elit U15 Ligi

GS TV

14:30

Heidenheim - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30

Karlsruhe - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30

Werder Bremen - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30

Standard Liege - St.Gilloise

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

14:30

Fenerbahçe - Bursaspor

TFF Elit U15 Ligi

FB TV

15:00

Athletic Bilbao - Elche

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Aarhus - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Odense - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Energetik BGU - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

15:00

Cartagena - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:15

Luzern - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

Fortuna Sittard - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Sparta Rotterdam - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Austria Vienna - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

15:30

Wolfsberger - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

16:00

Balıkesirspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

West Ham - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

16:00

Clermont - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Metz - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:00

Montpellier - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Troyes - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Konyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Alanyaspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Atalanta - Napoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00

Udinese - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00

Göteborg - Varnamo

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Sirius - Sundsvall

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Östersunds - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Helsingor - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Aluminij - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Jagiellonia - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Aluminij - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Galatasaray - Boluspor

TFF Elit U14 Ligi

GS TV

16:15

Neftçi Bakü - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:30

Augsburg - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30

CSKA Moskova - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

Brescia - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30

Como - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30

Crotone - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Brondby IF - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Aris - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Gomel - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00

Cercle Brugge - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00

Burgos - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Ponferradina - Las Palmas

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Rotherham - Sutton United

İngiltere EFL Trophy Cup Final

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00

Virton - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

17:00

Hradec Kralove - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Karvina - Bohemians

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Pardubice - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15

Real Betis - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

17:30

Maritimo - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30

Banga - BC Siauliai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:30

Basel - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30

FC Lausanne - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45

Cambuur - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00

Dinamo Zagreb - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Spartak Trnava - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

Salzburg - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:05

Lyon - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:30

Monchengladbach - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:30

Tottenham - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:30

Kalmar - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Norrköping - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Mura - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Wisla Plock - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Mura - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sampdoria - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00

Aalborg - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Panathinaikos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sochi - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Aalesund - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Haugesund - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jerv - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Odds BK - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sarpsborg 08 - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:15

Eibar - Mirandes

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:15

Huesca - Almeria

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30

Granada - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:30

Valencia - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30

Anderlecht - Charleroi

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:00

Moreirense - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Olympiakos - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Toluca - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:00

Viktoria Plzen - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Ankaragücü - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30

Altınordu - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2, TRT Türk

20:30

Trabzonspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Osijek - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Shakhtyor Soligorsk - Dnepr Mogilev

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Bodo Glimt - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Deinze - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

O. Ljubljana - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15

O. Ljubljana - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Futbol

21:45

PSG - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45

Juventus - Inter

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00

Barcelona - Sevilla

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Genk - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Huachipato - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:00

Palmeiras - Sao Paulo

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:30

Sporting Lisbon - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Grau - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:00

Al Ahly - Al Hilal

CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

23:30

Portland Timbers - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV

23:30

U. Deportes - ADT Tarma

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV