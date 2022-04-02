3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Nisan 2022 Pazar maç programı...
3 NİSAN 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:30
Kocaelispor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Fiorentina - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
13:30
Termalica - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:00
Ergene Velimeşe - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya
14:00
İnegölspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
Futbol
14:00
Afjet Afyonspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
Pendikspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Pendikspor Youtube
14:00
Ispartaspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
Akhisarspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig
Yayın yok
14:00
Hendekspor - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın yok
14:00
Modafen - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın yok
14:00
Strasbourg - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV,
14:00
Norrby - Dalkurd
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Trelleborgs - Utsiktens
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Qabala - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
14:00
Glasgow Rangers - Celtic
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Krasnodar - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Batman Petrol - Nevşehir Bld.
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
14:00
Yeşilyurt Bld. - Elazığ Karakoçan
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
14:00
68 Aksaray Bld. - Hacettepe
TFF 3. Lig
Kanal 68
14:00
Vanspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Vanspor TV Youtube
14:00
Somaspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig
Siyah İnciler Facebook
14:00
Isparta Davraz - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Ispartaspor Youtube
14:00
Yomraspor - 52 Orduspor
TFF 3. Lig
Kadırga TV
14:00
1461 Trabzon - Sarıyer
TFF 2. Lig
1461 Trabzon FK Youtube
14:00
Kırşehir Bld. - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig
Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook
14:00
Tarsus İY - Kırklarelispor
TFF 2. Lig
Tarsus İdman Yurdu SK Youtube
14:00
Afjet Afyonspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig
Afjet Afyonspor Youtube
14:00
24 Erzincanspor - Pazarspor
TFF 2. Lig
Haberiniz Olsun 24 Youtube
14:00
Bitexen Düzcespor - Bayrampaşa
TFF 3. Lig
Oxijen TV
14:00
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U15 Ligi
GS TV
14:30
Heidenheim - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30
Karlsruhe - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Werder Bremen - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Standard Liege - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
14:30
Fenerbahçe - Bursaspor
TFF Elit U15 Ligi
FB TV
15:00
Athletic Bilbao - Elche
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Aarhus - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Odense - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Energetik BGU - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
15:00
Cartagena - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:15
Luzern - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Fortuna Sittard - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Sparta Rotterdam - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Austria Vienna - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
15:30
Wolfsberger - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
16:00
Balıkesirspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
West Ham - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
16:00
Clermont - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Metz - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
16:00
Montpellier - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Troyes - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Konyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Alanyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Atalanta - Napoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00
Udinese - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00
Göteborg - Varnamo
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Sirius - Sundsvall
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Östersunds - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Helsingor - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Aluminij - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Jagiellonia - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Aluminij - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U14 Ligi
GS TV
16:15
Neftçi Bakü - Zira
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:30
Augsburg - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
CSKA Moskova - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Brescia - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:30
Como - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:30
Crotone - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Brondby IF - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Aris - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Gomel - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Cercle Brugge - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Burgos - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Ponferradina - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Rotherham - Sutton United
İngiltere EFL Trophy Cup Final
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
17:00
Virton - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
17:00
Hradec Kralove - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Karvina - Bohemians
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pardubice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Real Betis - Osasuna
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
17:30
Maritimo - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Banga - BC Siauliai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:30
Basel - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
FC Lausanne - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:45
Cambuur - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Zagreb - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Spartak Trnava - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Salzburg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:05
Lyon - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:30
Monchengladbach - Mainz
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:30
Tottenham - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:30
Kalmar - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Norrköping - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Mura - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Wisla Plock - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Mura - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sampdoria - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
Aalborg - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Panathinaikos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sochi - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Aalesund - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:15
Eibar - Mirandes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:15
Huesca - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Granada - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:30
Valencia - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:30
Anderlecht - Charleroi
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:00
Moreirense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Olympiakos - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Toluca - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Viktoria Plzen - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Ankaragücü - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
Altınordu - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 2, TRT Türk
20:30
Trabzonspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Osijek - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Shakhtyor Soligorsk - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Bodo Glimt - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Deinze - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:15
O. Ljubljana - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
O. Ljubljana - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Futbol
21:45
PSG - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:45
Juventus - Inter
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Sevilla
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Genk - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Huachipato - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:00
Palmeiras - Sao Paulo
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:30
Sporting Lisbon - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Grau - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:00
Al Ahly - Al Hilal
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
23:30
Portland Timbers - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV
23:30
U. Deportes - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura
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