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  3. 3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

3 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Nisan 2022 Pazar maç programı...

3 NİSAN 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


13:30
Kocaelispor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig

 TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30
Fiorentina - Empoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

13:30
Termalica - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00
Ergene Velimeşe - Sakaryaspor
TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya

14:00
İnegölspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig

Futbol
14:00
Afjet Afyonspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
Pendikspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig

Pendikspor Youtube

14:00
Ispartaspor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
Akhisarspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig

Yayın yok

14:00
Hendekspor - Elazığspor
TFF 3. Lig

Yayın yok

14:00
Modafen - Karşıyaka
TFF 3. Lig

Yayın yok

14:00
Strasbourg - Lens
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV,

14:00
Norrby - Dalkurd
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Trelleborgs - Utsiktens
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Qabala - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

14:00
Glasgow Rangers - Celtic
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Krasnodar - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Batman Petrol - Nevşehir Bld.
TFF 3. Lig

 TRT Kürdi

14:00
Yeşilyurt Bld. - Elazığ Karakoçan
TFF 3. Lig

Malatya ER TV

14:00
68 Aksaray Bld. - Hacettepe
TFF 3. Lig

Kanal 68

14:00
Vanspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig

Vanspor TV Youtube

14:00
Somaspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig

Siyah İnciler Facebook

14:00
Isparta Davraz - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig

Ispartaspor Youtube

14:00
Yomraspor - 52 Orduspor
TFF 3. Lig

Kadırga TV

14:00
1461 Trabzon - Sarıyer
TFF 2. Lig

1461 Trabzon FK Youtube

14:00
Kırşehir Bld. - Nazilli Bld.
TFF 2. Lig

Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

14:00
Tarsus İY - Kırklarelispor
TFF 2. Lig

 Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

14:00
Afjet Afyonspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig

Afjet Afyonspor Youtube

14:00
24 Erzincanspor - Pazarspor
TFF 2. Lig

Haberiniz Olsun 24 Youtube

14:00
Bitexen Düzcespor - Bayrampaşa
TFF 3. Lig

Oxijen TV

14:00
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

14:30
Heidenheim - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30
Karlsruhe - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Werder Bremen - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Standard Liege - St.Gilloise
Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

14:30
Fenerbahçe - Bursaspor
TFF Elit U15 Ligi

FB TV

15:00
Athletic Bilbao - Elche
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Aarhus - Vejle
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Odense - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Energetik BGU - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

15:00
Cartagena - Real Oviedo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:15
Luzern - Lugano
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30
Fortuna Sittard - Heracles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Sparta Rotterdam - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Austria Vienna - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

15:30
Wolfsberger - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

16:00
Balıkesirspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
West Ham - Everton
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

16:00
Clermont - Nantes
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Metz - Monaco
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:00
Montpellier - Brest
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Troyes - Reims
Fransa Ligue 1

 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Konyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Alanyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Atalanta - Napoli
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00
Udinese - Cagliari
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00
Göteborg - Varnamo
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Sirius - Sundsvall
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Östersunds - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Helsingor - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Aluminij - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Jagiellonia - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00
Aluminij - Bravo
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U14 Ligi

GS TV

16:15
Neftçi Bakü - Zira
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:30
Augsburg - Wolfsburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
CSKA Moskova - Ural
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30
Brescia - Vicenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30
Como - Monza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30
Crotone - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00
Brondby IF - Randers
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Aris - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Gomel - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00
Cercle Brugge - KAA Gent
Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00
Burgos - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Ponferradina - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Rotherham - Sutton United
İngiltere EFL Trophy Cup Final

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00
Virton - Mouscron
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

17:00
Hradec Kralove - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Karvina - Bohemians
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Pardubice - Jablonec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15
Real Betis - Osasuna
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

17:30
Maritimo - Tondela
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30
Banga - BC Siauliai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:30
Basel - Young Boys
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30
FC Lausanne - Servette
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45
Cambuur - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:00
Dinamo Zagreb - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
Spartak Trnava - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Salzburg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:05
Lyon - Angers
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:30
Monchengladbach - Mainz
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:30
Tottenham - Newcastle
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:30
Kalmar - Malmö
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Norrköping - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Mura - Koper
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Wisla Plock - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Mura - Koper
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sampdoria - Roma
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00
Aalborg - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Panathinaikos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sochi - Zenit
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Aalesund - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Jerv - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Viking
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:15
Eibar - Mirandes
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:15
Huesca - Almeria
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Granada - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:30
Valencia - Cadiz
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30
Anderlecht - Charleroi
Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:00
Moreirense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00
Olympiakos - AEK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Toluca - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:00
Viktoria Plzen - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30
Ankaragücü - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30
Altınordu - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2, TRT Türk

20:30
Trabzonspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Osijek - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Shakhtyor Soligorsk - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00
Bodo Glimt - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00
Deinze - RWDM
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15
O. Ljubljana - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:15
O. Ljubljana - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

Futbol
21:45
PSG - Lorient
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45
Juventus - Inter
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00
Barcelona - Sevilla
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Genk - KAS Eupen
Belçika Pro League

 Bilyoner TV

22:00
Huachipato - Cobresal
Şili Primera Ligi

 Bilyoner TV

22:00
Palmeiras - Sao Paulo
Brezilya Campeonato Paulista

 Bilyoner TV

22:30
Sporting Lisbon - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS

 Bilyoner TV

23:00
Grau - Cienciano
Peru Primera-Apertura

 Bilyoner TV

23:00
Al Ahly - Al Hilal
CAF Şampiyonlar Ligi

 Bilyoner TV

23:30
Portland Timbers - LA Galaxy 2
MLS

Bilyoner TV

23:30
U. Deportes - ADT Tarma
Peru Primera-Apertura

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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