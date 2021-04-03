3 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de
ATV 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne " atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 3 Nisan 2021 Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 3 Nisan 2021 Cumartesi Yayın Akışı...
ATV 3 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Arabalar - 3
12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim