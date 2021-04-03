3 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 3 Nisan 2021 Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 3 Nisan 2021 Cumartesi Yayın Akışı...

ATV 3 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Arabalar - 3

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim