Nijerya'da doktorlar ülke çapında bugünden itibaren yeniden grev başladıECOWAS, 57. olağan zirvesi için Nijer'in başkenti Niamey'de toplandı3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldiMansur Yavaş belediye çalışanlarında artan vaka artışına dikkat çekti!Adana'da yüzü maskeli soyguncular 29 saniyede kuyumcuyu soyduRead Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez Everton'a transfer oldu"Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin" 6'ncı toplantısı yarın yapılacakMinik dantel böcekleri Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini istila ettiLong March 4B uydusunun iticilerinden biri Gaoyao kasabasına düştüLionel Messi, bugün tesislere en erken gelen futbolcu oldu
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 15 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 15 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen 38 yaşındaki Serena Williams, Sakkari ile korta çıktı.

Rakibini 2 saat 28 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Serena Williams, çeyrek finale yükseldi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT