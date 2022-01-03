3 Ocak 2022 Pazartesi FOX TV yayın akışı |Osman Pazarlama TV'de ilk kez FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Yılbaşı tatiline giden dizilerin yerine TV'de ilk kez deneyimleyeceğiniz filmler sizleri bekliyor. FOX TV'de bu akşam Osman Pazarlama filmi, sizlere ve ailenize keyifli anlar yaşatacak. İşte, 3 Ocak 2022 FOX TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 3 Ocak 2022 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri ekranlarda olurken, akşam Yasak Elma dizisi yayınlanmayacak. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde Osman Pazarlama TV'de ilk kez FOX TV ekranlarına gelecek. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
3 OCAK 2022 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat
10.45 Ekonomi Arası
11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Osman Pazarlama