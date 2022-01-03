3 Ocak 2022 Pazartesi FOX TV yayın akışı |Osman Pazarlama TV'de ilk kez FOX TV'de Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Yılbaşı tatiline giden dizilerin yerine TV'de ilk kez deneyimleyeceğiniz filmler sizleri bekliyor. FOX TV'de bu akşam Osman Pazarlama filmi, sizlere ve ailenize keyifli anlar yaşatacak. İşte, 3 Ocak 2022 FOX TV yayın akışı...

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FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 3 Ocak 2022 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri ekranlarda olurken, akşam Yasak Elma dizisi yayınlanmayacak. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde Osman Pazarlama TV'de ilk kez FOX TV ekranlarına gelecek. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi FOX TV yayın akışı... 3 OCAK 2022 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat 10.45 Ekonomi Arası 11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16.00 Fulya İle Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Osman Pazarlama ?Yılbaşının kutlanmasını uygun buluyor musunuz?

?Şıkların dışında yorum yaparak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz.#mutluyıllar #31Aralık #yeniyıl — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 31, 2021 Fox Tvyayın akışı