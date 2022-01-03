3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Alişan ile Hayata Gülümse'yi yayınlıyor. 19.55'te İddiaların Aksine ekranlara veriliyor. Akşam ise Mahrem, ekranlarda yerini alacak. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı yer verdik. 08:15'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi olurken, 20.00'da Mahrem ekranlara geliyor. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
3 OCAK 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Mahrem
22:40Yabancı Sinema "San Andreas Fayı"