3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Alişan ile Hayata Gülümse'yi yayınlıyor. 19.55'te İddiaların Aksine ekranlara veriliyor. Akşam ise Mahrem, ekranlarda yerini alacak. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı

A+ A-

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı yer verdik. 08:15'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi olurken, 20.00'da Mahrem ekranlara geliyor. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı... 3 OCAK 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30Alişan İle Hayata Gülümse 12:15Şefin Özel Konuğu 13:15Beni Böyle Sev 16:30Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Mahrem 22:40Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" ?Yılbaşının kutlanmasını uygun buluyor musunuz?

?Şıkların dışında yorum yaparak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz.#mutluyıllar #31Aralık #yeniyıl — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 31, 2021 trt1yayın akışı3 ocak 2022