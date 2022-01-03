Mübaşeret ne demek, TDK'ya göre Mübaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!"Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2022? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar oldu?2022 Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210898Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!Öykü Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Instagram adresi ne?3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş TV'de ilk kez Star TV'deÖzcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!Tuğba Özerk yılbaşı gecesini mahvetti! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi! Şarkıları söyleyemeyen şarkıcı yere kapaklandı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de

3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Alişan ile Hayata Gülümse'yi yayınlıyor. 19.55'te İddiaların Aksine ekranlara veriliyor. Akşam ise Mahrem, ekranlarda yerini alacak. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı

3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı yer verdik. 08:15'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi olurken, 20.00'da Mahrem ekranlara geliyor. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Mahrem

22:40Yabancı Sinema "San Andreas Fayı"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT