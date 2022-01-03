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  3. 3 Ocak 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de!

3 Ocak 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de!

Ekranların başında TV8 yayınına göz atacak olan vatandaşlar, 3 Ocak 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı konu başlığına göz atıyor. . Sabah güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal, akşam O Ses Türkiye'nin birbirinden renkli ünlü sanatçılarıyla yılbaşı gecesine renk katacak. İşte, 31 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...

3 Ocak 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de!

TV8 yayın akışı bu sabah Oynat Bakalım'ı ekranlara verirken, 07.15'te 8'de Sağlık programını yayınlıyor. Saatler 08.30'u gösterdiğinde kanalın sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa izleyiciyle buluşacak. Akşam ise Masterchef Türkiye yeni bölümü TV8 ekranlarında yerini alacak. İşte, 3 Ocak 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11.15 Masterchef

16.00 Zuhal Topal'le Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye/ Yeni Bölüm

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