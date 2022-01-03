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  3. 3 Ocak 2022 Show TV yayın akışı | Apex: Ölüm Adası TV'de ilk kez Show TV'de

3 Ocak 2022 Show TV yayın akışı | Apex: Ölüm Adası TV'de ilk kez Show TV'de

Show TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 3 Ocak 2022 Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile başlayan kanalda akşam Apex: Ölüm Adası izleyici karşısına çıkıyor...

3 Ocak 2022 Show TV yayın akışı | Apex: Ölüm Adası TV'de ilk kez Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Gelin Evi ekranda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Apex: Ölüm Adası Show TV'deki yerini alıyor. İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi Show TV yayın akışı...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.15 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

20.00 Apex: Ölüm Adası

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