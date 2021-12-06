3 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
3 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Ocak 2022 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Futbol
13:00
MHK Yaz Semineri
Özel Yayın
Futbol
18:00
Swansea - Fulham
İngiltere Championship Ertelendi
Futbol
20:30
Manchester Utd - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
Futbol
21:00
Villarreal - Levante
İspanya La Liga
Futbol
23:00
Osasuna - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Futbol
23:00
Alcorcon - Malaga
İspanya La Liga 2
Futbol
23:10
Vannes - PSG
Fransa Kupası
Futbol
23:15
Cadiz - Sevilla
İspanya La Liga
Futbol
23:15
Tondela - Moreirense
Portekiz Liga NOS