Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ocak 2022 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol

13:00

MHK Yaz Semineri

Özel Yayın

Futbol

18:00

Swansea - Fulham

İngiltere Championship Ertelendi

Futbol

20:30

Manchester Utd - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

Futbol

21:00

Villarreal - Levante

İspanya La Liga

Futbol

23:00

Osasuna - Athletic Bilbao

İspanya La Liga



Futbol

23:00

Alcorcon - Malaga

İspanya La Liga 2

Futbol

23:10

Vannes - PSG

Fransa Kupası

Futbol

23:15

Cadiz - Sevilla

İspanya La Liga

Futbol

23:15

Tondela - Moreirense

Portekiz Liga NOS