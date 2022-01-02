Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Yoğun kar yağışı dolayısıyla bazı illerimizde hayat durma noktasına geldi. Bu kapsamda veli ve öğrenciler 3 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 3 Ocak 2022 Pazartesi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

3 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı bazı illerimizde hayatı durma noktasına getirdi. Valiliklerden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilde eğitime ara verildi.

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ve Erzincan'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 3 OCAK 2022 PAZARTESİ

VAN

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti"

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Erzincan'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Artvin'in güneyi ile Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde, Batı Karadeniz'in yüksekleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması; zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, doğusunda yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ve Artvin'in güneyinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ve Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ÇORUM °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, batısında çok kuvvetli ve şiddetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu ve karlakarışık yağmurlu

VAN °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına, Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, batısında sabah saatlerinden sonra kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 ila 8, zamanla 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta ve Doğu Karadeniz’de 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer yağmurlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pusta ve yağış anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyi gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın batısında yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde yer yer 2,5m Görüş: iyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, batısında yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, gece saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, yer yer 0,75m; Görüş: İyi, yağış anında orta.