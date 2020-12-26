3 Ocak Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

3 Ocak pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 3 Ocak pazar günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

3 OCAK PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

ARIZA KESİNTİ İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Levent-Esentepe 600Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.01.2021 23:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

3 OCAK PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.01.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 3.01.2021 12:00:00

Detay: Mamak İlçesi Tıp Fakültesi Caddesinde içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Dikimevi Kavşağı ve Tıp Fakültesi Caddesi'nde Ø500 mm ductil borudan, Ø500 mm ve Ø125 mm boruya bağlantı imalatı yapılacağından dolayı su kesinti yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Cebeci Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi ve civarı



MAMAK

Arıza Tarihi: 2.01.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 3.01.2021 12:00:00

Detay: Mamak ilçesi (Planlı Su Kesintisi) Balkiraz mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile Dikimevi caddesi köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından Q500 lük duktil boru Dağıtım şebeke hattına bağlantı yapılacağından 02.01.2021Cumartesi günü saat 22.00 ile 03.01.2021 Pazar günü saat 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kazım orbay. Kutlu. Balkiraz. Mehtap. Kartaltepe. Peyami safa. Şafaktepe. Saimekadın. İle Türközü. Genaral zeki doğan mahallesi Demirlibahçe mahallelerin üst kotları .Abidinpaşa mahallesi. aşıkveysel mahallesi



SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.01.2021 19:30:00

Tamir Tarihi: 3.01.2021 10:00:00

Detay: SU İNSAAT DAİRESİ BASKANLIGI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖSENEN ANA İLETİM HATTINDA (Q700) LÜK MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Yerler: GAZİ MAH.

3 OCAK PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - FATİH

03.01.2021 saat 06:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

GAZİEMİR - BEYAZEVLER

02.01.2021 saat 19:00 ile 03.01.2021 saat 10:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

6 CI SAN DE VANA KAPATILDI SANAİ BÖLGESİ SU KESİNTİSİNTİSİNDEN ETKİLECEK ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE