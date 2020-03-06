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  3. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'dan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'dan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

TRABZON (AA) - 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Korgeneral Öngay, valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Ustaoğlu ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti...

3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'dan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

TRABZON (AA) - 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Korgeneral Öngay, valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Ustaoğlu ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Ustaoğlu, Korgeneral Şeref Öngay'a görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Öngay'a, Trabzon 17'nci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ahmet Burak Yürüten de eşlik etti.

Kaynak: AA




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