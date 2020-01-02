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  3. 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.

3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020'de, 3 sayı yarışmasında şu isimler yer alacak:

- Alerik Freeman (Bursaspor)

- Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)

- Kyle Wiltjer (Türk Telekom)

- Matthew Lojeski (Tofaş)

- Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)

- Tyler Kalinoski (T. Bandırma)

Kaynak: İHA




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