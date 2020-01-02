3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu
ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.
ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020'de, 3 sayı yarışmasında şu isimler yer alacak:
- Alerik Freeman (Bursaspor)
- Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)
- Kyle Wiltjer (Türk Telekom)
- Matthew Lojeski (Tofaş)
- Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)
- Tyler Kalinoski (T. Bandırma)
Kaynak: İHA
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