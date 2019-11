3 şirket "Eximport"u kurdu

İş geliştirme, dış ticaret danışmanlığı ve ekonomi yayıncılığı alanlarının etkin 3 şirketi Eximport adlı bir dış ticaret platformu kurdu.

Şirketlere pazar araştırmadan ikili iş görüşmelerine, dış ticaretin finansmanından yatırım danışmanlığına kadar geniş bir alanda hizmet verecek Eximport'un kurucuları arasında yer alan Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, "Bölge ekonomisini büyütmenin yolu dış ticareti geliştirmekten geçiyor. Zorlu bir süreçteyiz. Üreten her şirketimizi ihracat yapar hale getirmedikçe, mevcut ihracatçı şirketlerimizin dış ticaretini artırmadıkça sıkıntıları aşamayacağız. Dünyanın birçok ülkesinde network imkanına sahip Fokus Ltd. Şti. Yöneticisi İlhami Günsel, özellikle ihracatın finansmanı alanında önemli deneyime sahip Turan Akın, ekonomi yayıncılığının duayen ismi Mehmet Uluğtürkan'la birlikte Eximport'u kurduk. Bölgemizde yer alan meslek odası yöneticileri, ihracatçı birliklerimiz ve organize sanayi bölgesi yöneticilerimizle hedeflerimizi paylaştık. Bu kurumlarımızın da desteğini alarak özellikle ihracatta somut, ölçülebilen başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.

İlgili kurumlarla işbirliği yapıyor

Kendi alanlarında uzun yıllar başarılı çalışmalara imza atan Entermin Ltd, Fokus Ltd ve Turan Akın Ltd şirketlerinin işbirliğiyle kurulan Eximport; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye'nin oluşturduğu, Türkiye'nin güneyinde yer alan şirketlere dış ticaret geliştirme, network ve bilgilendirme hizmetleri sunuyor.

Eximport kurucuları Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve Mersin-Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli'yi ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Eximport hangi hizmetleri veriyor?

Eximport, ülke, sektör, ürün bazında dış ticaret pazar analizleri, profesyonel iş gezileri ve ikili görüşme (B2B) organizasyonları, yeni ihracat pazarı ve müşteri bulma, hammadde ve yarı mamul tedarikçisi bulma, dış ticaret finansman danışmanlığı, alıcı-satıcı istihbaratı, Türkiye dışından gelen ticaret heyetlerine ve şirketlere pazar araştırma danışmanlığı, B2B organizasyonları ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veriyor.

Eximport, faaliyetlerini gerçekleştirirken yurtiçinde ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları, birlikler, organize sanayi bölgeleri, iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve bankalarla; yurtdışında TC Ticaret Müşavirlikleri, uluslararası meslek kuruluşları, birlikler, finansman, ticari istihbarat ve uzman danışmanlık şirketleriyle işbirliği yapıyor.

Kaynak: İHA