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  3. 3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Şubat  2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


11:00
Güney Kore - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final

Smart Spor HD, Spor Smart 

11:45
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00
Çin - Japonya
AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final

Smart Spor HD, Spor Smart

18:15
Atromitos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

 Bilyoner TV

19:30
Al Jazira - Pirae
FIFA Kulüpler Dünya Kupası

S Sport Plus

22:00
Real Sociedad - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00
Kamerun - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final

Bilyoner TV, CAF TV Youtube

22:45
KAS Eupen - Anderlecht
Belçika Kupasi Yarı Final

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

23:00
ADT Tarma - Municipal
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30
Athletic Bilbao - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

 

Ramazan Sarı
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