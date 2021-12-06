3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:00
Güney Kore - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final
Smart Spor HD, Spor Smart
11:45
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
17:00
Çin - Japonya
AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final
Smart Spor HD, Spor Smart
18:15
Atromitos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Al Jazira - Pirae
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
S Sport Plus
22:00
Real Sociedad - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:00
Kamerun - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final
Bilyoner TV, CAF TV Youtube
22:45
KAS Eupen - Anderlecht
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
23:00
ADT Tarma - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Athletic Bilbao - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV