Haftalık burç yorumu 3 Şubat - 9 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 3 Şubat - 9 Şubat 2020 haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 3 Şubat - 9 Şubat 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında Balık burcuna geçen Merkür sayesinde, bol bol rüya görebilir, bilinçaltınızdakileri su üstüne çıkartabilirsiniz. Salgın hastalıklardan korunmak için daha dikkatli olmanız da yarar var. Cuma’ya kadar gizli aşkların, romantik sevgililerin peşinden koşsanız da, hayatınızdaki senaryo bir anda hiç ummadığınız şekilde, Cuma günü Venüs’ün burcunuza geçmesiyle değişiyor. Ani biten ve başlayan ilişkilere hazır olun. Daha siz ne olduğunu alamadan kendinizi piyangodan çıkan bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Pazar günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritasının da yükseleni yine sizin üzerinizden geçiyor. Demek ki canlanan sosyal hayatınız sayesinde, hareketli, neşeli, etrafınızda pozitif enerjiyle beslenen cazibenizle güçlü bir etki bırakmayı başarıyorsunuz. Çocuklarla vakit geçirmek, ya da çocuk sahibi olmak fikri zihninizi meşgul edebilir.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Pazartesi günü Balık burcuna geçen iletişim ve yetenek gezegeni Merkür sayesinde, arkadaşlarınızla duyguların ön planda olduğu paylaşımlarda bulunacaksınız. Hatta romantik hisler beslediğiniz birine karşı, kalbinizdekileri dile getirebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Cuma günü, Koç burcuna geçmeden önce, zamanı yapılandıran Satürn ile kuracağı olumlu etkileşim, size dış ülkelerden beklediğiniz somut bir haber taşıyacak. Uluslararası ya da akademik konularla ilgili geleceğe yönelik planlarınızı bu hafta bir sonuca ulaştırırsınız. Hafta sonunda Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunay 25 Ocak’tan beri, gündeminizi dolduran özel hayatınızdaki konuları bir tamamlanma sürecine sokacak. Pazar günü evinizde sevdiklerinizle bir arada olmak için gayet uygun bir. Gayrimenkul yatırımlarınız, ya da yeni bir eve taşınmak için harekete geçebilirsiniz.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerlerken haftaya adım atıyorsunuz. Pazartesi’den itibaren yönetici gezegeniniz Merkür ise enerjisinin düşük olduğu sezgi ve hislere açık, Balık burcuna geçiyor. Bu hafta kendinizi bir takım dualiteler yüzünden duygularla düşünceler arasında sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Hafta ortasında kafanız karışık olsa da, iş hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir proje önünüze çıkabilir. Kişisel şartlarınızı net belirledikten sonra, bir takım çalışmasına dahil olabilirsiniz. Hafta ortasında Merkür’ün değişimin habercisi Uranüs ile kuracağı olumlu kontak, sezgilerinizle aldığınız ani bir karar yüzünden hayatınızın akışını bir anda değiştirebilir. Hafta sonu ise görkemli davetlere katılabilir, ya da ani bir seyahate çıkabilirsiniz. Neden mi ? Cevabı çok basit: Çünkü Aslan burcunda bir dolunay meydana geliyor. Yaratıcılığınızı konuşturma zamanı. Bu dönemi, bir fırsata dönüştürmek için hemen harekete geçin.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında Balık burcuna yerleşecek olan Merkür, sanki size uzaklardan haber taşıyacak. Hayatın amacını bu hafta soyut kavramlar arasında arayabilirsiniz. Felsefi konularla ilgili bol bol kitap okuyup, meditasyon yapmak yorgun ruhunuzu dinlendirir. Hafta ortasında burcunuza geçecek olan Ay’ın da etkisiyle içinizdeki dişil enerji daha çok ortaya çıkar. Venüs’ün Koç burcunda seyahat etmeye başlamasıyla iş hayatınızda birdenbire canlanma meydana gelir. Yeni iş teklifleriyle karşılaşabilir, renkli, kişilikleri güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Diğer yandan iş hayatından biriyle aranızda aniden başlayan bir elektriklenme olabilir. Pazar gün ki dolunay ise öz değerinizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha size hatırlatacak. Kişisel kararlarınızı alırken kimseye danışmak istemeseniz de ailenizin ortak mutluluğunu gözetecek tarzda, hayatınızı planlamalısınız.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

25 Ocak’ta ikili ilişkilerinizde öne çıkan dinamiklerin, bu hafta hasadını toplarsınız. Ortaklar ve hayatınızı paylaştığınız kişiyle ciddi kararlar almak isteyeceksiniz. Bu hafta gurur ve kibir ağır basabilir. Çevrenize anlayışla yaklaşmalı, kimsenin kalbini kırmadan savunduğunuz fikirleri ortaya atmalısınız. Artık silahınızı hedefe doğrultup, tetiği çekme zamanındasınız. Atacağınız adımlardan dolayı korkmamalı tam tersi yüksek özgüveninizle çevrenizdekileri de yüreklendirmelisiniz. Haftanın ikinci yarısında Koç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde aniden kıvılcımlanan bir konu belki de bir uçak yolculuğunda kucağınıza pat diye düşer. Yeniliklerden keyif almalı, rutin olan dinamikleri arkanızda cesurca bırakmalısınız. Hafta ortasında hiç beklemediğiniz bir yerden ani bir para elde edebilir ya da bir iş teklifi alabilirsiniz.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

İletişim, zeka, yetenek gücümüzü ifade eden, yönetici gezegeniniz Merkür Balık burcuna geçerek 10 Mart’a kadar ilişkilerinizde empati gücünüzü sorgulayacak. Bu da zaman zaman ikili ilişkilerinizde bulanık kalan, netlik kazanmaya durumlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Sanki otobanda giderken bir anda sis basıp önünüzü rahat görmemek ve bu yüzden frene basmak gibi. Zihinden çok sezgilerle ilerlemek sizin için daha iyi olacaktır. Diğer yandan iş hayatınızda aynı anda birkaç konuyla uğraşmak, çok fazla iletişim kurmak zorunda kalmak sizi yorabilir. Her şeyi takip edip, sorumluluğu üzerinizde tuttukça bu durumdan sıyrılmanız pek mümkün olmaz. Çevrenizdeki insanlara güvenmeli, iş sorumluluğunu paylaşmalısınız. Hafta sonu Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay, sanki size artık dur ve hayatının hızlı akışına bir çeki düzen ver demek isteyecek. Elde ettiğiniz başarıların gururunu yaşamak için unutmayın ki sağlıklı olmak her zaman birinci madde olarak dikkate alınmalıdır. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde, ortak paylaşımlar konusunda hızlı bir hareketlenme gündeme gelebilir.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında Balık burcuna geçecek olan Merkür sizin rutin hayatınızdaki ilişkilerde daha sağduyulu bir yaklaşım izlemenize neden olur. Mesa arkadaşlarınızın çeşitli nedenlerden dolayı işlerini üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Evcil hayvanınızın sağlık kontrollerini bu dönemde yaptırmak doğru olur. Diğer yandan ofis hayatınızda işler yoğunlaşıp her şey iki dudağınızdan çıkacak sözle şekillenmek durumunda kalabilir. Bu yoğunluk neredeyse randevularınızı unutmanıza neden olacaktır. Ev ile sosyal hayatınız arasında bir denge kurmak isteyeceksiniz. Cuma günü Venüs’ün ilişkiler eviniz olan Koç burcuna geçişiyle, yeni insanlarla tanışabilir, ani gelen yeni iş tekliflerine sıcak bakabilirsiniz. Hafta ortasında beklemediğiniz bir yerden ödeme alarak, maddi açıdan rahatlayabilirsiniz. Aslan burcundaki dolunay hafta sonu arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenize ışık tutar.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında Balık burcuna geçecek olan Merkür aşk hayatınızda romantizm rüzgarları estirecek. Eski bir aşk yeniden alevlenebilir. Çocuğunuzun kişisel ihtiyaçlarıyla daha yakından ilgilenebilir, eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkabilirsiniz. Hafta ortasında uzun seyahatlerle ilgili bir karar alabilirisiniz. Yurt dışından gelenlerle yeni iş anlaşmaları ya da süre giden işin daha sağlam bir zeminde ilerlemesi mümkün olacaktır. Tanıtım, lansman gibi etkinliklere açık bir dönemdesiniz. Gündelik hayatınızda kendinizi hızlandırılmış bir zaman makinesinin içinde hissetmek ve hiçbir işe tam yetişememek yüzünden sakın suçlamayın. Hayatı akışa bırakıp her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini kabul ederek zihninizi ve ruhunuzu rahatlatın. Hafta sonunda Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay ise gerek iş hayatınızda gerekse aile içinde özellikle annenizle olan iletişimde size bir tamamlanma süreci yaşatacak. Sanki uzun zamandan beri üzerinde emek harcadığınız bir iş, konu ya da projenin meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Bu yoğun tempo arasında aşkı sakın es geçmeyin.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Pazartesi günü Balık burucuna geçen Merkür, enerjinizi düşürebilir. Ya da evdekilerin düşük bağışıklık sistemlerini güçlendirmeniz için size sorumluluk yükleyecektir. Evi yeniden düzenlemek, su tesisatını elden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Diğer yandan kariyer iş hayatınızda da ciddi iş projeleriyle ilgili önemli gelişmeler ve son kararlarla karşı karşıya kaldığınızı söyleyebiliriz. Sanki uzun zamandan beri yürüdüğünüz yolun son parkuruna girip, yeni açılımlara doğru ilerlemek isteyeceksiniz. Cuma günü ilişkiler gezegeni Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle sosyal hayatınızda da hareketlilik başlar. Kişisel özelliklerinizin öne çıktığı farklı gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Komisyon işleriyle ilgilenenler olumlu sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirler. Önünüze çıkan fırsatları akıllıca değerlendirmelisiniz. Pazar günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay sayesinde ani bir yurt dışı gezisi gündeminize oturabilir. Akademik konularda da canlanma olacaktır.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında Balık burcuna geçen Merkür, kardeş, yakın akraba ve komşuluk ilişkilerinizde sağduyulu bir yaklaşım içine girmenize destek verecek. Empati kurmak ve karşınızdakilerin ihtiyaçlarına göre hareket etmek sizin için anlamlı olacaktır. Diğer yandan aile dizimi, regresyon, feng shui gibi spiritüel konularla ilgili eğitimlere katılabilir, bol bol meditasyon ve yogadan yararlanabilirsiniz. Bu hafta bol sıvı tüketmeye özen gösterin. Hafta ortasında önemli bir iş anlaşması için kurumsal bir yapıyla iletişime geçebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde, eve gelen gideniniz çok olur. Diğer yandan yeni bir mobilya alarak, evinize canlılık katabilirsiniz. Aslan burcundaki dolunay ise gruplar önünde yaptığınız bir işle ilgili tanınırlığınızı artıracak, maddi kazancınızda da olumlu gelişmelere neden olacaktır.

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

25 Ocak’tan beri hayatınızda meydana gelen olaylar Aslan burcundaki dolunay ile bir tamamlanma sürecine doğru ilerler. İkili ilişkilerinizde sonlanmalar ve yeni başlangıçlara doğru ilerlersiniz. Hayatınızdan çıkması gereken ne varsa, hepsiyle vedalaşıp yepyeni bir beyaz sayfa önünüze açabilirsiniz. Veda zamanları kolay olmasa da yeniliklere ancak bu şekilde adım atabileceğinizi asla unutmayın. Pazartesi günü Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle maddi kazancınızda bir artış gündeme gelebilir. Hümanist yapınızla ihtiyacı olanlar için harcamalarda da bulunabilirsiniz. Kemik, iskelet yapınız dikkat etmeli, eklemlerinizi rahatlatmak için gece yatarken magnezyum gibi takviyeler kullanmanız doğru olacaktır. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan ilişkiler gezegeni Venüs’ün etkisiyle kısa yolculuklara çıkabilir, arabanızla ilgili işlemleri halletmek isteyebilirsiniz..

3 Şubat 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 3 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Pazartesi gününden itibaren iletişim, beceri ve yetenek gezegeni Merkür’e ev sahipliği yapmaya başlıyorsunuz. Bu dönemde sezgi ve hislerinizin güçlendiğini hissedersiniz. Telepatik özelliklerinizde artış meydana gelebilir. Kalp sesinizi dinleyerek alacağınız kararlar sizi yanıltmaz. Bu özelliklerinizle çevrenizdekilere de şifa dağıtabilirsiniz. Merkür’ün gölge enerjisi ise alkol ve madde bağımlılığı gibi konuları abartmanıza neden olabilir. Bunlardan uzak durmak için özgün iradenizin sesini dinlemelisiniz. Spiritüel çalışmalara katılıp, iç dünyanızın sesine kulak vermek için harika bir zaman. Hafta ortasında arkadaşlarınız ve kapalı gruplarla ilişkilerinizde gelecekle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Venüs ise ani maddi kazançları gündeme getirebilir. Bir kadından ciddi bir iş teklifi alabilirsiniz. Harcamalarınızın da artacağını göz önüne alırsak, gereksiz alışverişten kaçınmanızı önerebiliriz. Aslan burcundaki doluna ise sizin rutin hayatınızda ünlü, tanınmış kişilerle iletişime geçmenize neden olabilir. Kalp sağlığınıza özen göstermelisiniz

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.