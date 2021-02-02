3 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

3 Şubat Çarşamba günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde çokça bakılıyor. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik. İşte 3 Şubat Çarşamba su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

3 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

3 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

3 Şubat 2021 tarihinde İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

3 Şubat 2021 tarihinde Kocaeli'nde yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.