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  3. 3 Şubat Hava Durumu | Yurtta yer yer sağanak yağış görülecek!

3 Şubat Hava Durumu | Yurtta yer yer sağanak yağış görülecek!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusunda sabah saatlerinde sağanak yağış görülürken Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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03 Şubat 2021 Çarşamba 08:54
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