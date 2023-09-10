3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.

Rize ve Trabzon'da bu yıl yağışların az olması ve sıcaklıkların da fazla olması nedeniyle çay bahçelerinde yapraklarda yanmalar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.

Trabzon'da bu yıl yağışların az olması ve sıcaklıkların da fazla olması nedeniyle çay bahçelerinde yapraklarda yanmalar meydana geldi. Hava şartlarına bağlı 4. sürgüne kadar toplanabilen çay da bu yıl 3. sürgünde yanma oluşunca üretim yarıya düştü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl yağışların az olması fındıkta olduğu gibi çay üretiminde de verimi etkiledi. Trabzon'daki üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan yaş çay hasadında yaşanan yanmalar üretimi 3. sürgünde durdurma noktasına getirdi. Hava şartlarına bağlı 4. sürgüne kadar toplanabilen çay da bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yazlık mahallesinde yaşayan Mehmet Keskin, bölgedeki çoğu çay bahçesinde yapraklarda yanmalar meydana geldiğini belirterek, "Bu sene tamamıyla çay yandı. 3. sürgünde hem çay yandı, hem de büyüme yok. Bu sene çok farklı. Diğer yıllarda da yanmalar oluyordu ama bu kez daha fazla oldu. Bütün bahçelerde neredeyse yanma oldu. Yanmalar birkaç yer var. Çayı kırdıktan sonra hemen güneş vurdu. Yağmur yağıp güneş vurmadı. Güneş sürekli çayları yaktı. Her taraf yanmış durumda. Bir ton çay toplayan 600-700 kiloya kadar düştü. Bazı yerlerde hiç çay olmadı" dedi.

"Yanan çayı aşağıya dökeceğiz"

Üretici Mustafa Kurt ise, güneşli havalarla birlikte gelen kuraklık nedeniyle çay bahçelerde yanma olduğuna dikkat çekerek, "Uzun zamandır yağmur yağmadı. Çay bahçelerin yanı sıra fasulyeler ne varsa yandı. İlk defa bu sene böyle oldu. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmemişti. 4. sürgüne kadar toplayabiliyorduk. Bu sene 3. sürgünü zor toplayacağız. Karadeniz sahilinde çoğu yerlerde bu şekilde yanmalar var. Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu şekilde oldu. Şuanda geçtiğimiz yıllara baktığımızda yarı yarıya bir verim var. Normalde 500 kilo alıyorduk bu sene 200 kilo zor olur. Yanan çayı aşağıya dökeceğiz. Yanan çayı kesinlikle çaya katmayacağız. İyisini alacağız, kötüsünü yere dökeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yanma olayı ilk defa bu sene oldu"

Hasadın yarı yarıya düştüğünü vurgulayan Abdurraman Turan da, "Daha çay bile kırılmaya başlamadı. Yarım yaprak açmış durumda. O da kurumuş gitmiş. Düşünün ki bir ton çay alacağınız yerden 200 kilo çay alacaksınız. Yarıdan da aşağıya düşüyor. Çoğu da yanan çayı kırmak istemiyor olduğu gibi kalsın istiyorlar bir daha ki Mayıs ayında daha iyi çay versin diye. Geçtiğimiz yıllara göre verim çok düşük. Benim 5 dönümlük bir çay bahçem var. 6-7 ton çay alıyordum. Şimdi 2 ton çay çıkmıyor. Yanma olayı ilk defa bu sene oldu. Geçmiş yıllar bu olmamıştı. Bu sene hiç yağmur yağmadı. Sadece çiseleme yapıyor. Bununda çaya bir etkisi olmuyor. İnsanlar bu yüzden şuan sıkıntıdalar. Hiç kırılmayan çay kırılmış gibi duruyor. Normalde 4. sürgünde bile çay kırılıyordu. Bu sene 3. sürgün bile kırılmıyor. Bu çay da bitecek galiba öyle geliyor bana" ifadelerini kullandı.

3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, üretim yarıya düştü

3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, üretim yarıya düştü

3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, üretim yarıya düştü

3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, üretim yarıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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