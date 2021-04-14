3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Temmuz 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
10:00
Cockburn City - Balcatta
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Joondalup - Inglewood
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Perth Glory - Floreat Athena
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Rockingham City - Gwelup Croatia
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Sorrento - Armadale
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Weston Workers - Broadmeadow
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
10:00
Peninsula - Redlands
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
10:00
Imabari - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
10:30
Hume City - Eastern Lions
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
11:00
Opava - Karvina
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
11:30
Adelaide Olympic - Adelaide Comets
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
11:30
Kingborough Lions - Clarence Zebras
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
11:30
Mas Toborsko - Ceske Budejovice
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:00
Perth Glory U21 - Bayswater City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
12:00
Vissel Kobe - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Eastern Suburbs - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Olympic - Magpies Crusaders
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Queensland Lions - Capalaba
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Dandenong City - South Melbourne
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:00
Chiba - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Mito - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Sagamihara - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Tochigi - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Yamaga - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Toyama - Grulla Morioka
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Mlada Boleslav - Pribram
Hazırlık Maçı
Star Media TV Youtube
12:30
Kyoto - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Port FC - C Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:00
Hiroshima - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Iwata - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Okayama - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tottori - Azul Claro Numazu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Assyriska IK - Lunds
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:00
Qviding - Ljungskile
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:00
Torns - Lindome
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
14:30
Pardubice - Dukla Prag
Hazırlık Maçı
StarMedia TV, Youtube
15:00
IFK Malmo - Skövde
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
15:00
Ajax - Koninklijke
Hazırlık Maçı
Ajax Youtube
15:00
PSV - RWDM
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube
16:00
Bodo Glimt - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Norrköping - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Dinamo Kiev - Lozan
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
16:45
Slutsk - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Kitchee - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Gefle - Brommapojkarna
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Sollentuna - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Taby - Hudiksvalls
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Oskarshamns - Linkoping City
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Tvaakers - Atvidabergs
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Utsiktens - Trollhattan
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Vanersborgs IF - Osterlen FF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Breidablik - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
17:00
Stjarnan - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
17:00
Dziugas Telsiai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Altach - St.Gallen
Hazırlık Maçı
K19 Youtube
18:30
Degerfors - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:45
Energetik BGU - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Çekya - Danimarka
UEFA Euro 2020 Çeyrek Final
TRT 1, Idman TV
19:00
Galatasaray - Aris
Hazırlık Maçı İptal Edildi
Yayın Yok
19:00
Club Brugge - Kortrijk
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube
20:00
Barracas Central - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:45
Zhodino - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Tristan Suarez - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Ukrayna - İngiltere
UEFA Euro 2020 Çeyrek Final
TRT 1, İçtimai TV
22:00
De Concepcion - Palestino
Şili Kupası
Bilyoner TV
22:00
Universidad Catolica - Everton
Şili Kupası
Bilyoner TV
22:30
Avai - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV