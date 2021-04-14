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  3. 3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Temmuz 2021 Cumartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


10:00
Cockburn City - Balcatta
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Joondalup - Inglewood
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Perth Glory - Floreat Athena
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Rockingham City - Gwelup Croatia
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Sorrento - Armadale
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Weston Workers - Broadmeadow
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

10:00
Peninsula - Redlands
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

10:00
Imabari - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

10:30
Hume City - Eastern Lions
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

11:00
Opava - Karvina
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

11:30
Adelaide Olympic - Adelaide Comets
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

11:30
Kingborough Lions - Clarence Zebras
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

11:30
Mas Toborsko - Ceske Budejovice
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

12:00
Perth Glory U21 - Bayswater City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

12:00
Vissel Kobe - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Eastern Suburbs - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Olympic - Magpies Crusaders
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Queensland Lions - Capalaba
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Dandenong City - South Melbourne
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

12:00
Chiba - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Mito - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Sagamihara - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Tochigi - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Yamaga - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Toyama - Grulla Morioka
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Mlada Boleslav - Pribram
Hazırlık Maçı
Star Media TV Youtube

12:30
Kyoto - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Port FC - C Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

13:00
Hiroshima - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Iwata - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Okayama - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Omiya Ardija - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Tottori - Azul Claro Numazu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

14:00
Assyriska IK - Lunds
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

14:00
Qviding - Ljungskile
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

14:00
Torns - Lindome
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

14:30
Pardubice - Dukla Prag
Hazırlık Maçı
StarMedia TV, Youtube

15:00
IFK Malmo - Skövde
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

15:00
Ajax - Koninklijke
Hazırlık Maçı
Ajax Youtube

15:00
PSV - RWDM
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube

16:00
Bodo Glimt - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Norrköping - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Dinamo Kiev - Lozan
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

16:45
Slutsk - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Kitchee - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Gefle - Brommapojkarna
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Sollentuna - Dalkurd
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Taby - Hudiksvalls
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Oskarshamns - Linkoping City
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Tvaakers - Atvidabergs
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Utsiktens - Trollhattan
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Vanersborgs IF - Osterlen FF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

17:00
Breidablik - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

17:00
Stjarnan - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

17:00
Dziugas Telsiai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Altach - St.Gallen
Hazırlık Maçı
K19 Youtube

18:30
Degerfors - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:45
Energetik BGU - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Çekya - Danimarka
UEFA Euro 2020 Çeyrek Final
TRT 1, Idman TV

19:00
Galatasaray - Aris
Hazırlık Maçı İptal Edildi
Yayın Yok

19:00
Club Brugge - Kortrijk
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube

20:00
Barracas Central - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:45
Zhodino - Neman
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Tristan Suarez - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Ukrayna - İngiltere
UEFA Euro 2020 Çeyrek Final
TRT 1, İçtimai TV

22:00
De Concepcion - Palestino
Şili Kupası
Bilyoner TV

22:00
Universidad Catolica - Everton
Şili Kupası
Bilyoner TV

22:30
Avai - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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