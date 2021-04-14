3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Temmuz 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



10:00

Cockburn City - Balcatta

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Joondalup - Inglewood

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Perth Glory - Floreat Athena

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Rockingham City - Gwelup Croatia

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Sorrento - Armadale

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Weston Workers - Broadmeadow

Avustralya NPL Northern

Bilyoner TV



10:00

Peninsula - Redlands

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



10:00

Imabari - Kagoshima Utd

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



10:30

Hume City - Eastern Lions

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



11:00

Opava - Karvina

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube

11:30

Adelaide Olympic - Adelaide Comets

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



11:30

Kingborough Lions - Clarence Zebras

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



11:30

Mas Toborsko - Ceske Budejovice

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:00

Perth Glory U21 - Bayswater City

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



12:00

Vissel Kobe - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Eastern Suburbs - Logan Lightning

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Olympic - Magpies Crusaders

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Queensland Lions - Capalaba

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Dandenong City - South Melbourne

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



12:00

Chiba - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Mito - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Sagamihara - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Tochigi - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Yamaga - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Toyama - Grulla Morioka

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Mlada Boleslav - Pribram

Hazırlık Maçı

Star Media TV Youtube



12:30

Kyoto - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Port FC - C Osaka

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



13:00

Hiroshima - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kashiwa Reysol - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Vegalta Sendai - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Iwata - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Okayama - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Omiya Ardija - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Tottori - Azul Claro Numazu

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



14:00

Assyriska IK - Lunds

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



14:00

Qviding - Ljungskile

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



14:00

Torns - Lindome

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV

14:30

Pardubice - Dukla Prag

Hazırlık Maçı

StarMedia TV, Youtube



15:00

IFK Malmo - Skövde

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



15:00

Ajax - Koninklijke

Hazırlık Maçı

Ajax Youtube

15:00

PSV - RWDM

Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube



16:00

Bodo Glimt - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Norrköping - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Dinamo Kiev - Lozan

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube



16:45

Slutsk - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Kitchee - Guangzhou

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Gefle - Brommapojkarna

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Sollentuna - Dalkurd

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Taby - Hudiksvalls

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Oskarshamns - Linkoping City

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Tvaakers - Atvidabergs

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Utsiktens - Trollhattan

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Vanersborgs IF - Osterlen FF

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Breidablik - Leiknir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Stjarnan - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Dziugas Telsiai - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Altach - St.Gallen

Hazırlık Maçı

K19 Youtube



18:30

Degerfors - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:45

Energetik BGU - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Çekya - Danimarka

UEFA Euro 2020 Çeyrek Final

TRT 1, Idman TV



19:00

Galatasaray - Aris

Hazırlık Maçı İptal Edildi

Yayın Yok



19:00

Club Brugge - Kortrijk

Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube



20:00

Barracas Central - Brown Adrogue

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



20:45

Zhodino - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Tristan Suarez - San Telmo

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Ukrayna - İngiltere

UEFA Euro 2020 Çeyrek Final

TRT 1, İçtimai TV



22:00

De Concepcion - Palestino

Şili Kupası

Bilyoner TV



22:00

Universidad Catolica - Everton

Şili Kupası

Bilyoner TV



22:30

Avai - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

