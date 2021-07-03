3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" TRT 1'de!
TRT 1 'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 10:55'te Seksenler TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" ve ardından "Ukrayna-İngiltere" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor...
TRT 1 kanalının yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile ekrana gelecek olan TRT 1'de akşam maç heyecanı yaşanacak. 18:55'te UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" ve 21:55'te UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı) TRT 1 ekranlarında olacak..
3 TEMMUZ 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI
04:55 İmparatoriçe Ki
07:25 Yeşil Deniz
09:50 Yedi Numara
10:55 Seksenler (Altyazılı)
14:05 Türk Sineması "Çınar Ağacı"
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı)