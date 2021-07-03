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  3. 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" TRT 1'de!

3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" TRT 1'de!

TRT 1 'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 10:55'te Seksenler TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" ve ardından "Ukrayna-İngiltere" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor...

3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" TRT 1'de!

TRT 1 kanalının yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile ekrana gelecek olan TRT 1'de akşam maç heyecanı yaşanacak. 18:55'te UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" ve 21:55'te UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı) TRT 1 ekranlarında olacak..

3 TEMMUZ 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI

04:55 İmparatoriçe Ki

07:25 Yeşil Deniz

09:50 Yedi Numara

10:55 Seksenler (Altyazılı)

14:05 Türk Sineması "Çınar Ağacı"

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı)

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