3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" TRT 1'de! TRT 1 'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 10:55'te Seksenler TRT 1 ekranlarında olurken akşam ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" ve ardından "Ukrayna-İngiltere" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor...

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TRT 1 kanalının yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile ekrana gelecek olan TRT 1'de akşam maç heyecanı yaşanacak. 18:55'te UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" ve 21:55'te UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı) TRT 1 ekranlarında olacak.. 3 TEMMUZ 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI 04:55 İmparatoriçe Ki 07:25 Yeşil Deniz 09:50 Yedi Numara 10:55 Seksenler (Altyazılı) 14:05 Türk Sineması "Çınar Ağacı" 16:45 Yıldızların Yolu 18:00 Ana Haber (Canlı) 18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" (Canlı) 21:00 Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı)