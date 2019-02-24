3. Tuzla Kitap Fuarı, Tuzla Marina’da başladı

22 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında “Aşk İle Oku” temasıyla düzenlenen fuarda 150’nin üzerinde yayın evi, 300’e yakın yazar ve şairin düzenleyeceği imza ve söyleşi günleriyle 200 bin okuyucuya hitap edecek.

Tuzla Belediyesi 3. Tuzla Kitap Fuarı’nın açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Tuzla İlçe Müftüsü Ali Erhun, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kitap dostu katıldı.

Kitap Fuarı Her Güzelliğin Üstündedir



3. Kitap Fuarı’nın açılış konuşmasını Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu gerçekleştirdi. Alireisoğlu, Kitap Fuarı’nın önemine değinerek kültür ve eğitim faaliyetlerine önem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti. Alireisoğlu, “Kitap Fuarı şüphesiz her güzelliğin üzerindedir. Önce okullarımızdaki öğrencilerin ufkunu, geleceğini, vizyonunu değerlendirir ondan sonra toplumumuzun sosyal dokusunu, toplumumuzun yapısını kitapla açılan zihinlerle beraber nitelikli, kaliteli bir hale getirir. Bu vesileyle ben bu Kitap Fuarı’nın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Buradan Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgiye Sahip Olan Başarılı Olur



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Tuzla 3. Kitap Fuarı açılışında global düşünüp yerel uyguladıklarını vurguladı. Başkan Yazıcı, “Belediyeciliği global düşünüp yerel uygulayarak dünyada yarışan kentlerin, ilçelerin nasıl bir yarış içerisinde olduğunu çok iyi bilerek hareket ediyoruz. Kâinattaki en muhteşem varlık insan ve onun sahip olduğu en değerli organ akıldır. Her şey aklı ile tevdi edilir. İnsanoğlu aklı ile mücadele etmeyi başarmış bütün tabiat olayları karşısında hayrete düşmüş, korkmuş, ürkmüş ama onunla bu mücadeleyi verebilmiş.

Bir insana aklını kullanabilmesini öğretebilmek, o insana yapılabilecek en önemli iyiliktir. Akıl ise bilgiye muhtaçtır, bilgisiz bir aklın veya zekanın hiçbir anlamı yoktur. Zekanın kemendi bilgidir, bilgi olmadan IQ’nüz ne kadar olursa olsun hiçbir şeye ulaşamayız. Bu bilginin sahip olduğu akıl ancak bir şeyleri yakalayabilir bir şeyler üretebilir, gerek mesleki başarı gerekse hayattaki başarıyı ancak aklımızdaki o bilgilerle sahip olabiliriz. Peki o bilgiyi nasıl alacağız? Sevgili gençler en şanslı nesillersiniz, istediğiniz bilgiyi istediğiniz zaman ulaşabilen bir dünyadayız. Ciltlerce ansiklopedileri karıştırmadan saniyeler içerisinde bilgiye ulaşabilen bir dünyada yaşıyoruz. Zeka düzeyimizin aşağı veya yukarı olmasının hiçbir önemi yok, eğer ki bilgiye ulaşır ve sahip olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Zeka düzeyimiz ne olursa olsun bilgiye sahipsek belki de zeka düzeyi daha yüksek birinden daha başarılı işler başarabiliriz. Bunun yolu ise ancak okumaktan, başka insanların bilgilerinden faydalanmaktan geçer. Bilgi edinmenin yollarından bir tanesi ise kitaptır, insanlar kendini kitapla geliştirebilir” dedi.

Her Kitap Ayrı Bir Dünyadır



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kitap fuarının özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyen herkese ev sahipliği yapacağını söyledi. Kitap ve insan ilişkisini yorumlayan Başkan Yazıcı, “Daha bilgili, donanımlı olabilmek ve dünyadaki yarışta başarılı olabilmek için insan kitapla buluşmalı, bilgi sahibi olmalı, o bilgi ve donanımla bireysel, toplumsal, ülke ve medeniyet olarak iyi bir noktaya gelebiliriz. Kitap Fuarımızın asıl amacı da budur. Her kitap ayrı bir dünyadır. Kitabın hangi türü olduğunun da bir önemi yoktur. “Kitap zehir olsa da panzehri yine kitaptır” diye çok güzel bir söz vardır. Okuduğunuz bir klasik romanda hiç yaşamadığınız hayatların, bir nehir kıyısında yaşayan insanların psikolojilerini öğrenebildiğiniz gibi, Amerika’da, Avusturalya’da yaşamış birinin hayatını ve onun yaşadıklarıyla dünyaya bakışını görebiliriz. Kitaplar bize ayrı ufuklar, nezaket ve letafet açar, kitap ruhu kibarlaştırır, kitabın insanlara verebileceği o kadar çok şey vardır ki saymakla bitiremeyiz. Kitap fuarımızı Tuzlamız’ın 20 yıl sonraki sosyal ve kültürel hayatı dahil olmak üzere gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğe dair bir ufuk açmak için düzenledik” şeklinde konuştu.

Kitapları “Aşk İle Oku”yun



Tuzla Kaymakamı Ali Akça da konuşmalarında fuarın sloganı da olan “aşk” kelimesine dikkat çekerek, kitap okumanın öneminden bahsetti. Akça, “Mevlana yüzyıllar öncesinde yaşamış birisi, onu günümüze taşıyan nedir? Mevlana han yapmamış, hamam yapmamış ama Mevlana çok daha önemli bir şey yapmış, yaptığı her işi aşkla yapmış, yaptığı her işi sevgiyle yapmış. O aşk, o sevgi Mevlana’yı yüzyıllar öncesinden bugüne taşımış. Kitap Fuarı’nda “Aşk ile Oku” logosunu kim tespit etmişse, kim bulmuşsa o arkadaşıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bilgi taşlara, kayalara, insanlık tarihindeki gelişimle beraber papirüslere, derilere yazılırmış. Kağıt kullanımıyla beraber artık bilgi kitapların içerisinde nesillerden nesillere aktarılmaya başlanmış. Günümüzde bilgi dijital ortamda aktarılıyor. Artık gelecek teknolojinin elinde şekillenecek. İşte böyle bir durumda kitabı nereye koyacağız, biz bu kitap fuarlarını niye açıyoruz, kitabı niye önemsiyoruz, niye kitap okuyun diyoruz? Canlılar için, insanlar için organik gıda ne anlam ifade ediyorsa bilgi için, bilginin transferi için de kitap aynı öneme sahiptir. Daha sağlıklı yaşamak için organik gıda tercihimiz olmalı. Bilginin de daha sağlıklı öğrenilmesi, transfer edilmesi için kitapları okuyun, aşkla okuyun. Ne yaparsanız yapın sevgi ile yapın. Bu duygu ve düşüncelerle bu kitap fuarının düzenlemesinde emeği geçen ilçemiz belediyesine ve şahsımda belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, fuar açılışına “Demokrasinin Tarihi, Demokrasinin Çok Kısa Tarihi ve İnsanın Teknolojik Yalnızlığı” isimli kitaplarını Tuzla Kaymakamı Ali Akça’ya hediye etti. İlçe protokolü, açılışın ardından fuar alanındaki stantları gezdi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, akıl ve zeka oyunları atölyesinde çocuklarla satranç ve mangala oynadı.