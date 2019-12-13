3 ülkeden küstah Doğu Akdeniz hamlesi!

Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikata Fransa, İtalya ve Rum Kesimi'nden savaş gemileri katıldı.

FOTOĞRAFLAR BASINA DAĞITILDI

Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Rum Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerin fotoğraflarına geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi" denildi.

TÜRKİYE'YE KARARLILIK MESAJI VERMEYE KALKTILAR

Rum medyası, tatbikatla yayınladıkları haberlerde, Rumların egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı. Medyada çıkan bir haberde, "Tatbikatla, Akdeniz'de ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenlik iklimini korumak amaçlı bir mesaj gönderildi" ifadelerine yer verildi.

'ANKARA'YA MESAJ AÇIKTIR; BAYRAĞIMIZI GÖSTERMEMİZ GEREKİYORSA HAZIRIZ'

İtalyan Gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" demişti. Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.

TÜRK DONANMASINDAN GABYA SINIFI FIRKATEYNLER KATILIM SAĞLADI

Amerikan ve Türk Donanması birlikte Doğu Akdeniz'de eğitim ve egzersiz icra etti. Egzersize Amerikan Donanması'ndan USS Harry S. Truman (CVN-75) uçak gemisi ve görev grubu katılım sağlarken Türk Donanması'ndan Gabya sınıfı fırkateynler katılım sağladı.

PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iletişim ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak için iki donanma arasında yapılan bir egzersiz) iki kuvvetin katılımı ile Doğu Akdeniz'de icra edildi.

SONDAJ İÇİN YERLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Türkiye, Doğu Akdeniz’de egemenlik alanını genişletip denklemi değiştiren Libya mutabakatının ardından sondaj çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Fatih ve Yavuz’un ardından 3. sondaj gemisi arayışı hız kazandı. Temas kurulan ülkeler arasında ilk 2 geminin alındığı Norveç de var. Sondaj için yerli çalışmalar da başladı.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NDEN 'YARGILANIRSINIZ TEHDİDİ" GELMİŞTİ

Doğu Akdeniz’de proaktif adımlarını artıran Türkiye, savunma sanayinde olduğu gibi derin deniz sondaj teknolojisi ve yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasında da millileşme hamlesi başlattı. Enerji sektöründe derin deniz petrol ve doğalgaz araştırma ve sondaj teknolojilerinin milli imkanlarla üretimi ve tedarikine ilişkin sistem kuruldu. Araştırma ve sondaj platform malzemelerinin milli imkanlarla üretilmesi planlanıyor. Yine bu gemilerde görev alacak personelin eğitimine de yoğunlaşıldı. Bu hummalı faaliyetler halen Türkiye Petrolleri iştiraki olarak kurulan Offshore Technology Center (OTC) nezdinde yürütülüyor. Sözkonusu tedbirler, Batılı ülkelerin ambargo ve yaptırımlarından Mavi Vatan’daki projelerin etkilenmemesi için alınıyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ilk sondaj platformunu görevlendirmesi ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geminin yabancı personeline yönelik ‘yargılanırsınız’ tehdidi gelmişti.