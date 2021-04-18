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  3. 3 yaşında çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı!

3 yaşında çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı!

Konya'da 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada ev birden bire alev aldı. Kısa sürede büyüyen alev ile ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

3 yaşında çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı!

Konya'da 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkez Meram ilçesi Bekarlar Sokak'ta S.G'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki 5 kişi dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

S.G'nin 3 yaşındaki çocuğunun evdekiler uyuduğu sırada çakmakla oynadığı, perdelerin tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

(AA)

3 yaşında çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı!

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