3 yaşında çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı!
Konya'da 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada ev birden bire alev aldı. Kısa sürede büyüyen alev ile ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Konya'da 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Merkez Meram ilçesi Bekarlar Sokak'ta S.G'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki 5 kişi dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
S.G'nin 3 yaşındaki çocuğunun evdekiler uyuduğu sırada çakmakla oynadığı, perdelerin tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.
(AA)