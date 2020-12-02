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  3. 3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi

3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 yaşındaki Ayşe Kaymak, yolun karşısına geçmek istediği sırada yoldan hızla gelen bir kamyonetin altında kaldı. kaçan kamyonet sürücüsü 39 yaşındaki Mustafa A., bir süre sonra yakalanırken ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe ise doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamadı.

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02 Aralık 2020 Çarşamba 15:07
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