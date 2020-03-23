3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye para cezası aileyi isyan ettirdi

Adana'da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, 21 bin 200 lira adli para cezasına mahkum edildi. Çocuğun babası karar karşısında yıkıldıklarını söyledi.

Bir diyaliz merkezinde çalışan Ali S.K., 01 EAD 51 plakalı minibüs ile 25 Mart 2019'da hasta almaya gittiği Hürriyet Mahallesi 20015 Sokak'ta 3 yaşındaki Mehmetcan Tunç'a çarparak ölümüne neden oldu. Kazadan sonra sürücü hakkında Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde mahkeme karar duruşmasına çıktı. Sanık Ali S.K. son savunmasında, olayın olduğu yere bir hastayı almaya gittiğini söyledi.

Aracını hareket ettirmeden önce 2 çocuğu aracın yanından uzaklaştırdığını ifade eden sürücü, "Uzaklaştırdığım çocukların arasında rahmetli yoktu. Çocuk aracın sol arka tekerinin olduğu yere girmiş. Ben fark etmedim. Fark ettiğim anda durdum ve çocuğu alıp hastaneye götürdüm. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Ali S.K.'yı, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Hakim, sanığın cezasını duruşmadaki iyi hali nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezasına indirdi, bu cezasını da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip 24 taksitle ödemesine, ayrıca sanığın 1 yıl süreyle sürücü belgesine el konulmasına karar verdi.

Karar aileyi isyan ettirdi

Baba Ahmet Tunç (42) kararın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Biz, çocuğumuza çarpıp öldüren kişiyi cezaevine girsin diye mahkemeye verdik ama para cezası verilmiş. Bu durum karşısında biz de öylece kaldık. Mahkemenin verdiği bu karara itiraz edeceğim. 4 çocuğum arasında tek erkekti onu da kaybettim. Bu karar karşısında yıkıldım söyleyecek bir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA