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  3. 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi TOKİ Konutları L-Blok'ta 16.30 sıralarında meydana geldi.

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Samsun'da 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi TOKİ Konutları L-Blok'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düşen 3 yaşındaki Zeynep Söyler, ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan minik Zeynep, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Kaynak: İHA

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