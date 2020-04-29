3 yaşındaki çocuk evde çakmakla oynadı! Ev kullanılmaz hale geldi
Zonguldak Asma Mahallesi Abdullah Öztürk sokakta ikamet eden Gültekin ve Öznur Genç çiftlerinin 3 yaşındaki oğlu Alparslan, evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken yangından bir tek 3 kişilik çekyat kurtarıldı.
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29 Nisan 2020 Çarşamba 15:32
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