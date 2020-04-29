  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. 3 yaşındaki çocuk evde çakmakla oynadı! Ev kullanılmaz hale geldi

3 yaşındaki çocuk evde çakmakla oynadı! Ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak Asma Mahallesi Abdullah Öztürk sokakta ikamet eden Gültekin ve Öznur Genç çiftlerinin 3 yaşındaki oğlu Alparslan, evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken yangından bir tek 3 kişilik çekyat kurtarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan fırsatçılara ilişkin sert açıklama!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan fırsatçılara ilişkin sert açıklama!

Bakan Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı uygulaması başlatıldıBakan Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı uygulaması başlatıldı

Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı!Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Avcılar’da davulcuların soy isimleri duyanları şaşırttı!Avcılar’da davulcuların soy isimleri duyanları şaşırttı!

 

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:32

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
3 yaşındaki çocuk evde çakmakla oynadı! Ev kullanılmaz hale geldi
3 yaşındaki çocuk evde çakmakla oynadı! Ev kullanılmaz hale geldi
Pendik'te döküm atölyesinde korkunç patlama!
Pendik'te döküm atölyesinde korkunç patlama!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan fırsatçılara ilişkin sert açıklama!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan fırsatçılara ilişkin sert açıklama!
Mardin’de kumar baskını! Tam tamına 39 bin 375 lira para cezası verildi
Mardin’de kumar baskını! Tam tamına 39 bin 375 lira para cezası verildi
Bakan Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı uygulaması başlatıldı
Bakan Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı uygulaması başlatıldı
Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan koronavirüsün son durumuna ilişkin açıklama!
Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan koronavirüsün son durumuna ilişkin açıklama!
Baba ve oğlun barakadaki yaşam savaşı görenlerin yüreklerini sızlattı!
Baba ve oğlun barakadaki yaşam savaşı görenlerin yüreklerini sızlattı!
Avcılar’da davulcuların soy isimleri duyanları şaşırttı!
Avcılar’da davulcuların soy isimleri duyanları şaşırttı!
Eminönü’nde kuşları ezmişti! O sürücü adliyeye sevk edildi
Eminönü’nde kuşları ezmişti! O sürücü adliyeye sevk edildi
Tunceli'de kayıp olan Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı!
Tunceli'de kayıp olan Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı!