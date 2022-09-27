3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı!

Camila Paralta adındaki küçük kız, cenazesinde birkaç saat sonra dirilirken, arkadaşları ve akrabaları çığlık çığlığa kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 1

Üç yaşındaki bir kız, doktorlar yanlışlıkla öldüğünü iddia ettikten sonra kendi cenazesinde uyanarak ailesini şaşkına çevirdi.

3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 2

Camila Paralta'nın ailesine, 17 Ağustos'ta hastanede susuz kaldıktan sonra öldüğü söylendi. Ateş ve kusma şikayetiyle Meksika'daki San Luis Potosi'ye götürülen çocuğun, akşam saat 9 civarında trajik bir şekilde öldüğü açıklandı.

3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 3

Anne Mary Paralta, El Universal'a odadan çıkarılmasının emredildiğini ve kızının "huzur içinde yatmasına" izin vermesini söyledi.

3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 4

Ancak ertesi gün Camila'nın cenazesi sırasında anne, kızının cam panelli tabutun içinde nefes aldığını gördüğünü iddia etti. Akrabalar da daha sonra aslında hayatta olduğunu keşfetti.

3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 5

Küçük kız, trajik bir şekilde ikinci kez ölü ilan edildiği hastaneye kaldırıldı. Ancak 3 saat sonra dirilen çocuk yeniden hayatını kaybetti.

3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 6
3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı! 7
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