3 yaşındaki kız çocuğu cenazesinde dirildi! 3 saat sonra ise olanlar herkese çığlık attırdı!
Camila Paralta adındaki küçük kız, cenazesinde birkaç saat sonra dirilirken, arkadaşları ve akrabaları çığlık çığlığa kaldı.
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