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  3. 3 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!

3 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılmasıyla araçtan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Babanın fark etmemesi nedeniyle aracın altında kalarak ezilen küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi.

3 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!

BABA FARK ETMEDİ

3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden yola savruldu. Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

3 yaşında olan minik Cemre yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!​​​​​​​

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