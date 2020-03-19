3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı (2) - Yeniden

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, baygın götürüldüğü hastanede iç kanamadan yaşamını yitiren Şükran Nur İpek'in (3) annesi Meryem Doğan (25), gözaltına alındı. Doğan'ın, ifadesinde, ilk eşinden olan kızının karnına yaramazlık yaptığı için 2-3 kez şiddetli vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün, Çerkezköy'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Doğan'ın ilk eşinden olan kızı Şükran Nur İpek, iddiaya göre, karın ağrısı ve kusmanın ardından baygınlık geçirdi. Su isteyen küçük kızını yanına gidince baygın gören Doğan, işte olan eşi A.D.'yi eve çağırdı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Şükran Nur, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, yaptığı kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirleyerek, "şüpheli ölüm" raporu düzenleyip, polise bildirildi. Rapor üzerine Meryem Doğan ile eşi A.D., gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı.

KARNINA ART ARDA ŞİDDETLİ VURMUŞ

Meryem Doğan'ın ifadesi ortaya çıkarken, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.

Serbest bırakılan A.D.'nin ise ifadesinde, Şükran Nur İpek'in sürekli midesinin bulandığını, yemek yemediğini ve kustuğunu anlatıp, "Çocuğun basit bir hastalığı olduğu düşüncesiyle hastaneye götürmedik. Ben işteyken eşim, kızın hasta olduğu söyleyince izin alıp eve gittim ve hastaneye götürdük. Çocuğun öldüğü haberini hastanede aldık" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA