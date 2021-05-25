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  3. 3 yıl hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle yakalandı

3 yıl hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle yakalandı

Aydın'da bir zanlı, polis ekiplerinin kovalamacasında çalıntı motosikletle yakalandı. Motosiklet hırsızının halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

3 yıl hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, polis ekiplerinin kovalamacasında çalıntı motosikletle yakalandı. Alınan bilgiye göre, polis ekiplerin oluşturduğu kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak motosikletle kaçan şüpheli, Novada Kavşağında yakalandı.

Şüpheli V.K'nın sorgulamasında, hakkında 3 yıllık kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. V.K'nın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Üzerinden ruhsatsız silah ve metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen V.K, gözaltına alındı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

3 yıl hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle yakalandı

3 yıl hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle yakalandı

3 yıl hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle yakalandı

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